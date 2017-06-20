США пригрозили Китаю санкциями из-за Северной Кореи

Соединенные Штаты оставляют за собой право ввести санкции против граждан КНР и китайских компаний, которые, предположительно, оказывают помощь Северной Корее в ядерных разработках. Об этом в преддверии американо-китайских переговоров по безопасности, которые состоятся 20 июня, заявила помощник госсекретаря по делам Восточной Азии Сьюзан Торнтон, передает The South China Morning Post.

«Мы по-прежнему призываем Китай использовать свои уникальные рычаги давления [на Пхеньян] как ведущего торгового партнера КНДР», — пояснила дипломат.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на прошлой неделе заявил, что Вашингтон обращался с просьбой к Пекину надавить на Пхеньян, заставив его отказаться от ядерной программы. «Президент [США Дональд] Трамп объяснил председателю КНР Си Цзиньпину, что если Китай не примет меры, то мы будем поступать так, как считаем нужным», — отметил глава американского Госдепа.

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24 мая японская газета «Асахи» сообщила, что Пекин просил у Вашингтона 100 дней отсрочки для экономического воздействия на Пхеньян. Однако впоследствии официальный представитель МИД Китая Лу Кан опроверг эту информацию.

Вашингтон настаивает на введении более жестких санкций в отношении Пхеньяна, при этом 90 процентов оборота внешней торговли КНДР приходится на Китай. США пригрозили свернуть дела с китайскими предприятиями, связанными с Северной Кореей.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. В ответ в КНДР заявили, что в этом случае сами осуществят превентивный удар.

Позже в США уточнили, что намерены оказывать на КНДР дипломатическое и санкционное давление, а также привлекать Китай к действиям, которые заставят Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ.