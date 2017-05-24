Китай опроверг сообщения о просьбе к США повременить с давлением на КНДР

Официальный представитель МИД Китая Лу Кан опроверг сообщения СМИ о том, что Пекин просил у Вашингтона 100 дней отсрочки для экономического воздействия на Пхеньян, передает Sputnik International в среду, 24 мая.

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«Эта информация не соответствует действительности», — отметил дипломат.

В понедельник японская газета «Асахи» сообщила, что речь о 100-дневной отсрочке шла в апреле на встрече американского лидера Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Вашингтон настаивает на введении более жестких санкций в отношении Пхеньяна, при этом 90 процентов оборота внешней торговли КНДР приходится на Китай. США пригрозили свернуть дела с китайскими предприятиями, связанными с Северной Кореей. В ответ Пекин якобы попросил стодневную отсрочку, чтобы повлиять на власти КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. В ответ в КНДР заявили, что в этом случае сами осуществят превентивный удар.

Позже в США уточнили, что намерены оказывать на КНДР дипломатическое и санкционное давление, а также привлекать Китай к тому, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ.