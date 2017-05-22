СМИ узнали о просьбе Китая США дать 100 дней отсрочки для воздействия на КНДР

Китай попросил у США 100-дневной отсрочки для экономического воздействия на Северную Корею, одновременно с планом 100 дней по внешней торговле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японскую газету «Асахи».

Журналисты издания выяснили, что об этом шла речь на апрельской встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

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Вашингтон настаивает на введении более жестких санкций в отношении Пхеньяна, при этом 90 процентов оборота внешней КНДР торговли занимает Китай. США пригрозили сворачиванием дел с теми предприятиями, которые связаны с Северной Кореей. В ответ Пекин попросил стодневную отсрочку в 100 дней, аналогичную ранее утвержденному торговому плану, по которому США наращивает экспорт в Китай для сокращения дисбаланса внешней торговли двух стран и сокращения торгового дефицита США.

В воскресенье южнокорейские военные заявили о пуске в КНДР баллистической ракетой средней дальности «Пуккыксон-2», осуществленном из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Снаряд пролетел около 500 километров и упал в Японском море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

За вторым за неделю стартом лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. После запуска он распорядился начать серийное производство ракеты «Пуккыксон-2», предназначенной для стратегических войск.