Крупнейшая авиакомпания Китая прекратила рейсы в Пхеньян

Крупнейший авиаперевозчик Китая — компания Air China — прекратила все рейсы в Пхеньян. Об этом сообщает Reuters.

Причин такого решения обнародовано не было. Последний самолет из Пхеньяна прибыл в Пекин вечером в пятницу, 14 апреля.

Рейсы в столицу КНДР отправлялись трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Air China — единственная китайская компания, летающая в Пхеньян.

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Ранее 14 апреля Пекин предупредил о возможном начале войны на Корейском полуострове. «В последнее время трения усилились. Складывается впечатление, что конфликт может разгореться в любой момент», — сказал глава дипведомства КНР Ван И.

В тот же день телеканал NBC News со ссылкой на источники в разведсообществе США сообщил, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по военным объектам Северной Кореи, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. Своим превентивным ударом пригрозили и северокорейские власти.