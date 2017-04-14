Пекин предупредил о возможном начале войны на Корейском полуострове

Конфликт вокруг Северной Кореи может начаться в любую минуту. Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И, его слова передает The South China Morning Post.

«В последнее время трения усилились. Складывается впечатление, что конфликт может разгореться в любой момент. Если будет война, проиграют все — победителей при таком исходе быть не может», — рассказал глава дипведомства КНР. По его словам, тот, кто начнет конфликт, должен будет взять на себя историческую ответственность и приготовиться заплатить соответствующую цену.

Ранее 14 апреля телеканал NBC News со ссылкой на источники в разведсообществе США сообщил, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по военным объектам Северной Кореи, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание.

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По их информации, в КНДР могут провести очередное испытание уже в ближайшие выходные, и для предотвращения этого в 500 километрах от северокорейского ядерного полигона ВМС США разместили два эсминца, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк». Кроме того, при необходимости к удару подключатся тяжелые бомбардировщики, размещенные на острове Гуам в Тихом океане.

В начале апреля президент США Дональд Трамп в интервью The Financial Times заявил, что США самостоятельно займутся ядерной проблемой Северной Кореи, если Китай не собирается этого делать.

С начала 2016 года Северная Корея запустила более 20 баллистических ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН.