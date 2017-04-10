США предостерегли от «игр мускулами» перед лидером Северной Кореи

КНДР ответит зеркально на любые потенциальные действия Соединенных Штатов в регионе, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру» в понедельник, 10 апреля.

«США немного недооценивают лидера Северокорейской Республики [Ким Чен Ына]. Если они будут играть мускулами или произведут что-то подобное, что произвели в Сирии (речь идет о ракетном ударе по сирийскому аэродрому Шайрат — прим. «Ленты.ру»), думаю, за ним не заржавеет», — сказал парламентарий.

По его мнению, КНДР может осуществить залп «по территории, где находятся интересы США», или по их союзникам, что станет пощечиной для Вашингтона.

Ранее в понедельник информагентство «Ёнхап» сообщило, что США неожиданно развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». Изначально планировалось, что он должен зайти в порты Австралии.

Министр по делам национального объединения Южной Кореи Хон Йон Пхё позднее в тот же день выразил обеспокоенность в связи с возможностью нанесения американского упреждающего удара по объектам в КНДР.

9 апреля глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров допустил, что Вашингтон может нанести ракетный удар по военных объектам в Северной Корее. Сенатор подчеркнул, что присутствие в регионе американских кораблей, хоть и соответствует международным нормам, негативно отразится на выстраивании переговорного процесса с Пхеньяном.