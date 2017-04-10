Южная Корея выразила негативное отношение к возможности удара США по КНДР

Министр по делам национального объединения Южной Кореи Хон Йон Пхё негативно оценил возможность нанесения американского упреждающего удара по объектам в КНДР. Об этом сообщает Ёнхап.

«Вопрос о нанесении превентивных ударов, вероятно, ставится с целью урегулирование ядерной проблемы Северной Кореи, но для нас, это также связано с защитой и безопасностью населения», — заявил он.

По словам министра Сеул будет тесно сотрудничать в этом вопросе с США.

Ранее 10 апреля стало известно, что Соединенные Штаты неожиданно развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» (Carl Vinson). Корабли изменили первоначальный план зайти в порты Австралии и из Сингапура направляются в сторону Корейского полуострова. Помимо авианосца, в группе два эсминца и крейсер с управляемыми ракетами, способными перехватывать баллистические снаряды.

Днем ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров допустил, что Вашингтон может нанести ракетный удар по военных объектам в КНДР. По его мнению, отправка Соединенными Штатами ударной группы ВМС страны в район Корейского полуострова может подтолкнуть Пхеньян к «дальнейшим необдуманным действиям», присутствие там американских кораблей он называл крайне не полезным «с учетом необходимости выстраивания переговорного процесса с Пхеньяном».