Силовые структуры
 

Агентство сообщило о внезапном развороте авианосца ВМС США к берегам Южной Кореи

Перейти в «Мою Ленту»

Соединенные Штаты неожиданно развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» (Carl Vinson). Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает информагентство «Ёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

По их словам, корабли изменили первоначальный план зайти в порты Австралии и из Сингапура направляются в сторону Корейского полуострова. Помимо авианосца, в группе два эсминца и крейсер с управляемыми ракетами, способными перехватывать баллистические снаряды.

Агентство указывает на достаточно необычный характер этого маневра, поскольку «Карл Винсон» заходил в Южную Корею менее месяца назад.

9 апреля глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров допустил, что Вашингтон может нанести ракетный удар по военных объектам в КНДР. По его мнению, отправка Соединенными Штатами ударной группы ВМС страны в район Корейского полуострова может подтолкнуть Пхеньян к «дальнейшим необдуманным действиям», присутствие там американских кораблей он называл крайне не полезным «с учетом необходимости выстраивания переговорного процесса с Пхеньяном».

Ранее в воскресенье стало известно об отправке ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову, отмечалось, что данная мера принята в связи с обеспокоенностью США наращиванием КНДР военного потенциала.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
With aircraft carrier, U.S. sending message to N. Korea: S. Korea
В Совфеде допустили ракетный удар США по военным объектам КНДР
Ударная группа ВМС США отправится к Корейскому полуострову
Южная Корея провела испытание баллистической ракеты
Последние новости
СМИ узнали о подготовленном Великобританией пакете антироссийских санкций
Взломавший городские сирены хакер перебудил тысячи американцев
Агентство сообщило о внезапном развороте авианосца ВМС США к берегам Южной Кореи
Названы сильно подешевевшие летние направления авиаперелетов
Пушков посоветовал Трампу трижды подумать перед введением санкций против России
Британец нашел в советском T-34 золотые слитки на 2,5 миллиона долларов
В Comedy Club спародировали «Пусть говорят» и призвали изнасиловать Шурыгину
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
13:14 7 апреля 2017
Старт ракеты с эсминца USS Porter 7 апреля 2017 года

По грани допустимого

Какими могут быть последствия американского удара по Сирии
11:51 5 апреля 2017

Источник сообщил о реакции российских военных на запуск ракеты из КНДР

12:59 5 апреля 2017

В министерстве транспорта Удмуртии выявлены новые факты взяток

01:21 Сегодня

Коалиция США и сирийская оппозиция отразили атаку ИГ на военную базу Эт-Танф

Силовые структуры
 — 
00:09 6 апреля 2017

Прописали лечение

Как в России применяют новый подход к борьбе с коррупцией
18:25 9 апреля 2017

Неизвестный напал с ножом на курсантку МВД в Москве

05:50 4 апреля 2017

После убийства полицейских в Астрахани возбуждено уголовное дело по трем статьям

19:15 9 апреля 2017

Индия выделит Бангладеш 500 миллионов долларов на покупку запчастей для МиГ-29

Силовые структуры
 — 
00:23 6 апреля 2017

Вернуть в исходное

Почему перенос выставки Russia Arms Expo в Подмосковье — ошибка
14:37 9 апреля 2017

Четыре человека объявлены в розыск по делу об убийстве полицейских в Ингушетии

15:43 4 апреля 2017

Саратовец отделался условным сроком за хищение старинных книг на миллиард рублей

18:13 9 апреля 2017

Остановленный за грубое вождение водитель порезал полицейского в Сочи

Россия
«Цена зависит от политической конъюнктуры»
Почему жизнь в России стоит копейки по сравнению с Европой
Фото: Григорий Сысоев / РИА НовостиПсихиатрическая беспомощность
МОСЛЕНТА выясняла, почему психиатрическая помощь в столице «не работает»
«Эйфория по поводу Трампа прошла»
С кем дружить России, если ее союзники враждуют между собой
Пушков посоветовал Трампу трижды подумать перед введением санкций против России
Два человека пропали при сходе лавины на Камчатке
В Московском зоопарке появятся вольеры для реабилитации белых медвежат
Интернета.нет
Много ли потеряют россияне после отключения от глобальной сети
Все материалы
Мир
Саддам ХуссейнВремя Саддама
В Ираке годы правления кровавого диктатора все чаще впоминают с теплотой
Марин ле ПенПо жизни правая
Какие события в биографии Марин Ле Пен сформировали ее характер
Демонстративный бросок «Томагавка»
Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях
СМИ узнали о подготовленном Великобританией пакете антироссийских санкций
Трамп лично поблагодарил командира нанесшего удар по авиабазе в Сирии эсминца
Дерадикализатор сломался
Власти Франции признались в провале программы социализации джихадистов
Кровь на Вербное воскресенье
Террористы атаковали церкви египетских православных христиан-коптов
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоПотрясли мошной
Кони, самолеты, белые рояли: что задекларировали украинские политики за 2016 год
Во Львове нашли взрывное устройство
Раймонд Вейонис и Петр ПорошенкоЛюби друзи
С чем вернулся Порошенко из прибалтийского вояжа
В Южной Осетии отметили высокую активность избирателей на выборах президента
Спикер парламента Бибилов вышел в лидеры на президентских выборах в Южной Осетии
Надышавшиеся испарениями на учениях в Латвии солдаты из США попали в больницу
Мужчина, живущий в девятиэтажном аварийном доме на улице Октябрьская в городе Цхинвал, смотрит через отверстие от танкового снаряда попавшего по время войны в соседнюю квартируЦхинвал перед выбором
С чем идет на избирательные участки Южная Осетия
Все материалы
Финансы
Алексей Викулович МорозовВечный актив Морозовых
Как «гаражная экономика» старообрядцев лечила Российскую империю
Лукашенко назвал условия оплаты российского газа
С инжиру бесятся
Как Белоруссия стала главным поставщиком экзотических продуктов в Россию
Реальный рубль в первом квартале укрепился на треть
Россия выделит Белоруссии 1 миллиард долларов кредита
Ткачев назвал крепкий рубль угрозой российскому экспорту
У европейцев обнаружили старую валюту на 15 миллиардов евро
Все материалы
Бизнес
Отнять и поделить
Как наемные работники борются с работодателями
Минтранс нашел способ стимулировать развитие аэротакси
Ткачев раскритиковал выводы Роскачества о помидорах
Аэропорт «Норильск» обратился в прокуратуру из-за действий авиакомпании «Сибирь»
Спрос на товары российского производства вырос в полтора раза
СМИ узнали о планах «Лукойла» продать все АЗС в России
Александр Мамут приобрел сеть «Формула кино»
Все материалы
Силовые структуры
Старт ракеты с эсминца USS Porter 7 апреля 2017 годаПо грани допустимого
Какими могут быть последствия американского удара по Сирии
«Это баланс точности и скорости»
«Лента.ру» взяла интервью у стрелка, сыгравшего Бетховена на пистолетах
Прописали лечение
Как в России применяют новый подход к борьбе с коррупцией
Агентство сообщило о внезапном развороте авианосца ВМС США к берегам Южной Кореи
Коалиция США и сирийская оппозиция отразили атаку ИГ на военную базу Эт-Танф
Неизвестный напал с ножом на курсантку МВД в Москве
Индия выделит Бангладеш 500 миллионов долларов на покупку запчастей для МиГ-29
Все материалы
Наука и техника
Пристыкованный к МКС модуль «Наука» (в представлении художника)Доехали
Кто погубил российскую космическую отрасль
Объяснены небольшие размеры Марса
Коробка с приветом
Раскрыты характеристики загадочной консоли Project Scorpio
Умер космонавт Георгий Гречко
Георгия Гречко похоронят на Аллее космонавтов на Троекуровском кладбище
Неживые убийцы
Новая форма жизни оказалась гигантским вирусом-мутантом
Скользкий вопрос
Как скоро растаявшие ледники затопят Землю
Все материалы
Спорт
Сколько волка ни Кормье
38-летний Даниэль Кормье задушил Энтони Джонсона в бою-реванше
Сергей УстюговЗа всю братию
Станет ли схватка с Нортугом венцом суперсезона Устюгова
Евгения МедведеваМедвежья заслуга
Как сложился для российских фигуристов предолимпийский сезон
Форвард «Кальяри» стал первым северокорейским автором гола в Серии А
Касаткина завоевала первый титул WTA в 19 лет
Украинцы Ломаченко и Усик защитили титулы чемпионов мира по боксу
Определились соперник и место проведения чемпионского боя Федора Чудинова
Все материалы
Культура
Кинуть селфи-палку
Искусство снимать самого себя — со всех самых неудобных ракурсов
Анри ВолохонскийДостучаться до небес
Какие песни, помимо «Города золотого», сочинил Анри Волохонский
«Эта роль была создана для Арнольда»
Кто снял Шварценеггера в роли человека, похожего на Виталия Калоева
Джанет Джексон развелась с мужем вскоре после рождения первенца
«Два огромных диких глаза глядят на меня»
Как приручить ястреба-тетеревятника
Замдиректора музея «Петергоф» отправили под домашний арест за растрату
Умер автор песни «Город золотой»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Хочу заработать на YouTube, ведь на пенсию прожить сложно»
Как покорить молодежь, если ты высокотехнологичная бабушка из Хакасии
Приговорен к пожизненным дизлайкам
Как в 23 года заработать миллионы на критике врагов и ненависти зрителей
Косяк за косяком
Как марихуана мешает ФБР бороться с хакерами
Взломавший городские сирены хакер перебудил тысячи американцев
В Comedy Club спародировали «Пусть говорят» и призвали изнасиловать Шурыгину
Charlie Hebdo показал карикатуру на Трампа
Кадр из видео «Исламского государства».Мамкины шахиды
Почему российские подростки становятся террористами
Все материалы
Ценности
Терпение и труд
Автомобили для рабочего класса по немыслимым ценам
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Рианна создала гламурные украшения для Сhopard
Китайцы и израильтяне покажут в Шанхае электрический суперкар
Kenzo нарядил нигерийскую молодежь в одежду из новой коллекции
Reebok Classic выпустил кроссовки для музыкальных фестивалей
Peuterey Х Vespa показали коллекцию-унисекс
Все материалы
Путешествия
Столица техно и хороших людей
Прожить день в Берлине как местный житель
«Первопроходцам всегда достается больше шишек и лавров»
Валерий Тройчук («Винодельня Ведерников») — о русских винах европейского уровня
Дальний восторг
Почему Приморье скоро станет туристическим хитом
В Европе запустили Polaroid-туры
Для туристов в России организуют «Атомные выходные» с посещением храма
Директор турагентства обманула клиентов на полтора миллиона рублей
Отпуск по отходу от ребенка
Почему нужно оставить ребенка бабушке и уехать отдохнуть
Все материалы
Из жизни
Какая нелепая смерть
Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Все мы немножко лошади
Гостьи легендарных британских скачек презрели трезвость и дресс-код
Торги Тор в финале восьмого сезона RuPaul's Drag Race Здравствуйте, я ваша тетя!
Зачем американские мужчины носят женские платья
Борцы с педофилами испортили выходные невиновному британцу
Британец нашел в советском T-34 золотые слитки на 2,5 миллиона долларов
Я скажу тебе нет!
Где и почему запрещают носить усы и бороду
«Хочется, чтобы это прекратилось»
12 историй о женском обрезании, рассказанных от первого лица
Все материалы
Советские машины знаменитостей
Семь автомобилей из СССР, которые любят известные люди нашего времени
Самые-самые трехдверные внедорожники
Очень маленькие автомобили для настоящего оффроуда
Самые новые старые автомобили
10 старых машин, ради которых хочется продать новые
Очень быстрые грузовики
7 тягачей, которые побили все рекорды скорости
ГИБДД разрешит тюнинговать автомобили
Infiniti раскрыла дизайн нового большого внедорожника
«Мерседес» изменил S-Классу интерьер и добавил автопилот
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Российских владельцев жилья в Великобритании заставят раскрыть свои имена
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Закатали в цемент
Архитектор решил пожить на заводе, и вот что из этого вышло
Названы позволяющие быстро заработать на жилье в Москве профессии
Все материалы