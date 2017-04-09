Силовые структуры
 

Ударная группа ВМС США отправится к Корейскому полуострову

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Ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США отправится в западную часть Тихого океана в район Корейского полуострова. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на военный источник.

По его данным, группа кораблей во главе с атомным авианосцем Carl Vinson направится в регион из Сингапура.

Такие меры, как отмечается, были приняты в связи с обеспокоенностью США относительно наращивания КНДР военного потенциала. «Мы считаем, что увеличение присутствия необходимо», — добавил источник.

В Тихоокеанском командовании Вооруженных сил США (USPACOM) подтвердили данную информацию. Представитель Дэйв Бенхэм уточнил ТАСС, что ударная группа отправится район Корейского полуострова после того, как покинет Сингапур 8 апреля.

Ранее в субботу NBC сообщил, что Совет национальной безопасности при президенте США представил Дональду Трампу сценарии противодействия ядерной программе Северной Кореи. По информации телеканала, среди прочего разрабатывается физическое устранение лидера КНДР Ким Чен Ына, а также размещение ядерных бомб под Сеулом.

5 апреля стало известно, что КНДР запустила в сторону Японского моря «неопознанную ракету» из района портового города Синпо на восточном побережье страны. Она пролетела около 60 километров. USPACOM классифицировало объект как ракету средней дальности KN-15.

В начале марта Северная Корея запустила несколько ракет с целью отработки нанесения ударов по американским базам в Японии. Испытания совпали с проведением совместных военных учений Южной Кореи и США.

Впоследствии Трамп заявил, что «Северная Корея очень плохо себя ведет». Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил военных мер со стороны Вашингтона в адрес Пхеньяна в случае угрозы Южной Корее и размещенным там американским войскам.

С начала 2016 года Северная Корея запустила более 20 баллистических ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН.

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