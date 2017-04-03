Трамп пообещал заняться проблемой КНДР в случае бездействия со стороны Китая

Президент США Дональд Трамп в интервью The Financial Times заявил, что США займутся ядерной проблемой Северной Кореи, если Китай не собирается этого делать.

«КНР имеет огромное влияние на КНДР, и она должна принять решение — помочь нам с Северной Кореей либо нет. Если они решат помочь, это будет хорошо для Китая, если же они не сделают этого, никому не будет хорошо», — отметил он.

Это заявление Трамп сделал в преддверии встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, которая должна состояться в четверг, 6 апреля, во Флориде.

Как отмечает The South China Morning Post, в воскресенье, 2 апреля, постпред США в ООН Никки Хейли заявила: «КНР — единственная страна, которая может остановить КНДР. И они это знают. Мы будем продолжать оказывать давление на Китай, призывая его принять меры».

31 марта американские власти ввели санкции против одной компании и 11 должностных лиц из КНДР.

За неделю до этого Пхеньян пригрозил ядерной атакой в случае попытки США нанести превентивный удар. В частности, северокорейские власти потребовали от США «немедленно прекратить нацеленные против КНДР военные маневры и вывезти ударные ядерные средства, расположенные на Корейском полуострове и вокруг него».

13 марта Вооруженные силы США и Южной Кореи начали регулярные совместные военные учения Key Resolve. Их цель — проверка возможности экстренного наращивания американских войск в районе Корейского полуострова.

В середине февраля Северная Корея успешно завершила испытания баллистических ракет. В прошлом году страна запустила более 20 ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН.