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КНДР пригрозила ядерной атакой в случае попытки США нанести превентивный удар

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Попытка Вашингтона нанести превентивный удар по КНДР «приведет к катастрофическим последствиям». Об этом говорится в заявлении представителя Национального комитета народной республики за мир, опубликованном в северокорейской газете «Нодон синмун». Выдержки из него приводит агентство ТАСС в субботу, 25 марта.

В частности, Пхеньян потребовал от США «немедленно прекратить нацеленные против КНДР военные маневры и вывезти ударные ядерные средства, расположенные на Корейском полуострове и вокруг него».

Представитель комитета отметил, что, в случае появления даже малейших признаков попытки Соединенных Штатов нанести превентивный удар, «Пхеньян подвергнет упреждающей ядерной атаке все базы агрессии и провокаций».

13 марта Вооруженные силы США и Южной Кореи начали регулярные совместные военные учения Key Resolve. Цель которых — проверить возможности экстренного наращивания американских войск в районе Корейского полуострова.

Параллельно с ними проходят крупные полевые маневры Foal Eagle, стартовавшие 1 марта. В них принимают участие все рода войск.

Пхеньян расценил учения как подготовку к вторжению, в то время как Сеул и Вашингтон отмечают, что они носят исключительно оборонительный характер.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после того, как Пхеньян успешно завершил испытания баллистических ракет ранее 12 февраля. Это уже не первый случай демонстрации силы со стороны КНДР. В 2016 году Северная Корея запустила более 20 ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН.

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