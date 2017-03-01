Южная Корея и США объявили о новых совместных военных учениях

Южная Корея совместно с США заявили о начале ежегодных военных учений в среду, 1 марта, после того как лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил нанести «беспощадный удар» по Сеулу. Об этом сообщает South China Morning Post.

Проведение военных учений началось сразу после испытания КНДР баллистических ракет и убийства старшего брата северокорейского лидера.

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Представитель вооруженных сил США в Южной Корее подчеркнул, что учения Key Resolve and Foal Eagle пройдут в том же формате, что и прошлогодние. В 2016 году в маневрах было задействовано 300 тысяч южнокорейских и 170 тысяч американских военнослужащих, а также военные суда и ВВС. Хан Мингу, глава южнокорейского Минобороны, в телефонном разговоре с американским коллегой Джеймс Мэттисом пообещал продемонстрировать всю боевую мощь союзников в случае ядерной угрозы.

Десятки протестующих собрались у посольства США в Сеуле, чтобы выразить недовольство началом учений. По заявлению демонстрантов, проведение подобных мероприятий может привести к ядерной войне на Корейском полуострове.

Пхеньян расценил учения как подготовку к вторжению, в то время как Сеул и Вашингтон отмечают, что они носят исключительно оборонительный характер.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после того, как Пхеньян успешно завершил испытания баллистических ракет ранее 12 февраля. Это уже не первый случай демонстрации силы со стороны КНДР. В 2016 году Северная Корея запустила более 20 ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН.

