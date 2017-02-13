Трамп пообещал «очень решительно» заняться Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень решительно» займется Северной Кореей, после того как она провела испытания баллистической ракеты нового типа. Об этом сообщает Reuters.

«Очевидно, что Северная Корея — большая-большая проблема, и мы очень решительно займемся ею», — сказал Трамп в ходе совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

При этом американский лидер не раскрыл, как именно он будет реагировать на действия Северной Кореи.

В воскресенье, 12 февраля, КНДР осуществила пуск баллистической ракеты Pukguksong-2 («Пукгунсон-2», «Северная звезда-2») средней дальности класса «Мусудан». При испытаниях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Пхеньян заявил, что испытание прошло успешно.

В прошлом году КНДР провела более 20 запусков баллистических ракет и два ядерных испытания. Действия Пхеньяна нарушают резолюции Совбеза ООН.