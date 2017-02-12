КНДР запустила баллистическую ракету

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает в воскресенье, 12 февраля, агентство «Ёнхап» со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

Ракета неизвестно типа была запущена с восточного побережья провинции Пхеньян в 07.55 по местному времени (01.55 мск). Траектория ее полета пока не определена.

Предполагается, что речь идет о баллистической ракете класса «Мусудан», дальность полета которых достигает три тысячи километров.

КНДР в 2016 году провела более 20 запусков баллистических ракет, а также два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН, наложившего на Пхеньян санкции.

В новогоднем обращении к народу северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что отечественная межконтинентальная баллистическая ракета находится «в последней стадии разработки» и «КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если США не прекратят агрессивную политику».