Ким Чен Ын пообещал скорое окончание работ по межконтинентальным ракетам

Межконтинентальная баллистическая ракета в КНДР находится «в последней стадии разработки». Об этом, как передает ТАСС, заявил лидер республики Ким Чен Ын в новогоднем обращении к нации.

«КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если Соединенные Штаты не прекратят агрессивную политику», — отметил он.

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Также глава Северной Кореи подтвердил приверженность руководства страны «курсу на параллельное развитие экономики и укрепление ядерного потенциала сдерживания».

Кроме того, Ким Чен Ын в своей речи назвал КНДР «ядерной державой Востока».

Ранее Северная Корея отвергла заявление НАТО, которая потребовала от Пхеньяна отказаться от своей ракетно-ядерной программы.

6 января 2016 года КНДР провела очередное ядерное испытание, а 7 февраля запустила ракету-носитель с искусственным спутником Земли, тем самым нарушив резолюции Совбеза ООН. В качестве ответных мер СБ ужесточил санкции в адрес КНДР.

Пхеньян заявлял, что провел ядерное испытание ради самообороны на фоне агрессивной политики США в свой адрес, а целью запуска ракеты-носителя было мирное изучение космоса.