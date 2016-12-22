КНДР отвергла требование НАТО отказаться от ракетно-ядерной программы

Северная Корея отвергла заявление НАТО, которая потребовала от Пхеньяна отказаться от своей ракетно-ядерной программы. Об этом говорится в заявлении ЦТАК, цитаты из которого приводит ТАСС.

У КНДР вызвал недоумение тот факт, что НАТО, «официальная функция которой заключается в обеспечении безопасности в Североатлантическом регионе, сует свой нос в дела Корейского полуострова».

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Как отмечают в Пхеньяне, выдвигая такое требование, «НАТО доказала, что этот военно-политический блок превратился в марионетку США». Кроме того, по мнению руководства КНДР, «он играет на руку южнокорейскому режиму Пак Кын Хе, который доживает последние дни».

В заявлении указывается на «полную некомпетентность» стратегов НАТО в делах Корейского полуострова. «Эта организация в настоящее время играет роль инструмента, подрывающего международный мир и безопасность», — говорится в документе.

По данным ЦТАК, руководящий орган НАТО, североатлантический совет, на заседании 15 декабря одобрил заявление с осуждением ракетно-ядерной программы КНДР. В нем отмечалось, что действия Пхеньяна в этой области «нарушают международные нормы, соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, являются вызовом режиму нераспространения».

6 января КНДР провела еще одно ядерное испытание, а 7 февраля запустила ракету-носитель с искусственным спутником Земли, тем самым нарушив резолюции Совбеза ООН. Тогда в качестве ответных мер СБ также ужесточил санкции в адрес КНДР.

Пхеньян настаивал, что провел ядерное испытание ради самообороны на фоне агрессивной политики США в свой адрес, а целью запуска ракеты-носителя было мирное изучение космоса, и не признал документ.