Южная Корея попросила США развернуть в стране стратегические вооружения

Начальник южнокорейского объединенного комитета начальников штабов генерал Ли Сун Чжин обратился к своему американскому коллеге Джозефу Данфорду с просьбой разместить на территории страны стратегические вооружения на постоянной основе. Об этом сообщает «Ёнхап».

Между высокопоставленными военными состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны подтвердили приверженность двух государств к созданию системы обороны, направленной на отражение нарастающих угроз со стороны КНДР.

Агентство напоминает, что на четверг, 2 февраля, запланирован визит в Сеул министра обороны США Джеймса Мэттиса, который встретится с главой южнокорейского оборонного ведомства Хань Мин Куном. Они также обсудят вопрос о размещении стратегических вооружений.

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В настоящее время на территории Южной Кореи базируются американские бомбардировщики B-52 и B-1B, переброшенные на полуостров после ядерного испытания, проведенного Пхеньяном 9 сентября прошлого года.

В Сеуле опасаются, что КНДР может устроить новые испытания 16 февраля, в честь 75-летнего юбилея бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, и 15 апреля, в ознаменовании 105 -й годовщины со дня рождения покойного основателя КНДР Ким Ир Сена.

1 января этого года северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета в КНДР находится «в последней стадии разработки». Он также подтвердил приверженность руководства страны «курсу на (...) укрепление ядерного потенциала сдерживания».