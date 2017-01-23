Южная Корея отказалась в угоду Пекину откладывать развертывание ПРО США

Южнокорейские власти отказались откладывать развертывание в стране американской системы ПРО, невзирая на недовольство Пекина. Об этом сообщает The South China Morning Post.

По словам исполняющего обязанности президента Республики Корея Хван Гёана, незамедлительное размещение противоракет вызвано угрозой со стороны КНДР. «Северная Корея увеличивает свой ядерный потенциал и разрабатывает технологии, требуемые для создания ядерного оружия, — объяснил Хван. — Они также уменьшают размер уже имеющихся боеголовок. Сейчас не время обсуждать вопрос о том, как их убедить отказаться от ядерного оружия».

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Комментируя недовольство Китая развертыванием на Корейском полуострове системы ПРО, Хван Гёан признал, что Сеул испытывает определенное беспокойство по этому поводу, но выразил надежду, что Пекин не будет обострять отношения. «Отношения между Южной Кореей и Китаем создавались не за один день, — объяснил он. — С самого установления дипломатических связей между нашими странами мы сотрудничаем в самых разных областях».

В сентябре 2016 года председатель КНР Си Цзиньпин высказался против размещения американской ПРО в Южной Корее. «Неправильное урегулирование вопроса не поможет обеспечению стратегической стабильности в регионе и может усугубить существующие конфликты», — подчеркнул китайский лидер. В Пекине опасаются, что на самом деле система, предназначенная для высотного перехвата ракет среднего радиуса действия и состоящая из шести пусковых установок с 48 ракетами-перехватчиками, направлена против КНР.

В июле Южная Корея и США согласовали сроки размещения на корейской территории американской системы ПРО. Противоракетный комплекс THAAD под предлогом «противодействия угрозе со стороны КНДР» появится в 2017 году в уезде Сонджу.

В КНДР в связи с планами Южной Кореи разместить THAAD пригрозили принять «самые решительные физические контрмеры».