Трамп проигнорировал вопрос о запуске северокорейской ракеты

Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с японским премьером Синдзо Абэ проигнорировал вопрос журналистов о запуске северокорейской ракеты. Об этом сообщает в воскресенье, 12 февраля, РИА Новости.

Трамп, отвечая на вопросы журналистов в своем имении во Флориде, куда он пригласил Абэ, также не стал говорить об отношении к своему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну, которого СМИ обвиняют в обсуждении с Россией вопроса санкций, и о том, намерен ли он смотреть очередную пародию на себя в шоу телекомпании NBC.

Президент США ограничился рассказом о том, как провел день с Абэ. «Мы очень, очень хорошо узнали друг друга», — заявил он.

Между тем, как передает Reuters, официальный представитель Белого дома сообщил, что Трамп проинформирован о запуске северокорейской ракеты. Вашингтон продолжает «внимательно следить за ситуацией», отметил чиновник.

В Пентагоне, в свою очередь, подтвердили факт ракетных испытаний. Источник Reuters в ведомстве заявил, что запущенная ракета, вероятно, не была межконтинентальной.

Северная Корея запустила ракету неустановленного типа с восточного побережья провинции Пхенан-Намдо 12 февраля в 07.55 по местному времени (01.55 мск). Власти Японии сообщили, что она упала в Японском море. По данным южнокорейских военных, она пролетела около 500 километров.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Ан пообещал подготовить «равнозначный» ответ на действия КНДР и «наказать» Пхеньян. Глава МИД Японии Фумио Кисида заявил о намерении добиться созыва Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.