Косачев счел преждевременным введение санкций против КНДР

Политические решения в отношении КНДР, включая введение санкций, необходимо принимать на основании докладов национальных министерств обороны и разведслужб. Такое мнение высказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя прошедшие в республике испытания баллистической ракеты, сообщает в понедельник, 13 февраля, РИА Новости.

Косачев подчеркнул важность сохранения дискуссии по Северной Корее в рамках Совета Безопасности ООН. Кроме того, он указал, что информация, публикуемая в средствах массовой информации, весьма противоречивая: начиная от типа испытанной ракеты и заканчивая оценками результатов этого испытания.

«Надеюсь, что в рамках СБ состоится прежде всего именно экспертный разговор и только на его основе — принятие дальнейших политических решений, включая тему санкций», — сказал Косачев.

12 февраля Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты Pukguksong-2 («Пукгунсон-2», «Северная звезда-2») средней дальности класса «Мусудан». При испытаниях присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Как утверждает Пхеньян, испытание прошло успешно.

В 2016 году КНДР провела более 20 запусков баллистических ракет и два ядерных испытания. Действия Северной Кореи нарушают резолюции СБ ООН.