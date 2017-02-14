СБ ООН осудил испытания северокорейских баллистических ракет

Совбез ООН осудил испытания северокорейских баллистических ракет, проведенные в нарушение шести резолюций 11 февраля 2017 и 19 октября 2016 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эти запуски являются серьезным нарушением международных обязательств КНДР по резолюциям Совета Безопасности 1718, 1874, 2087, 2094, 2270, 2321», — подчеркивается в заявлении, одобренном Совбезом.

Кроме того, члены СБ договорились продолжить следить за ситуацией и принять «дальнейшие значительные меры, в соответствии с высказанными ранее намерениями Совета».

«Члены Совета Безопасности выразили сожаление, что КНДР направляет ресурсы на баллистические ракеты, когда народ КНДР находится в большой нужде», — говорится в документе.

Члены СБ собрались на закрытые консультации после первого в этом году испытания баллистической ракеты КНДР по инициативе двух стран-членов — США и Японии, а также Южной Кореи.

12 февраля КНДР осуществила пуск баллистической ракеты Pukguksong-2 («Пукгунсон-2», «Северная звезда-2») средней дальности класса «Мусудан». При испытаниях присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Пхеньян заявил об успешном испытании.

КНДР в 2016 году провела более 20 запусков баллистических ракет и два ядерных испытания. Эти действия нарушают резолюции Совбеза ООН.