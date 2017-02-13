Вашингтон, Токио и Сеул потребовали созыва СБ ООН в связи с запуском ракеты КНДР

США, Япония и Южная Корея потребовали экстренного созыва Совета Безопасности ООН в связи с осуществленным Северной Кореей ракетным пуском, передает Reuters. Заседание ожидается в понедельник, 13 февраля.

Испытание ракеты было проведено в воскресенье, 12 февраля. По данным южнокорейских военных, баллистическая ракета средней дальности Pukguksong-2 (Пукгунсон-2, «Северная звезда-2») класса «Мусудан» стартовала с полигона в провинции Пхенан-Пукто. Пролетев около 500 километров, она упала в Японском море. При испытаниях присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Пхеньян заявил, что испытания новой баллистической ракеты прошли успешно. Северная Корея утверждает, что ей удалось протестировать возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.

В 2016 году КНДР осуществила более 20 запусков баллистических ракет, а также два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН. Впоследствии СБ наложил на Пхеньян санкции.

