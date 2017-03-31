США ввели санкции против 11 должностных лиц и одной компании из КНДР

Американские власти ввели санкции против одной компании и 11 должностных лиц из КНДР. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщается на сайте Министерства финансов США.

«Это стало ответом на разработку Северной Кореей оружия массового уничтожения (ОМУ) и нарушение резолюций Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в санкционный список попали трое представителей северокорейских банков и корпораций в Москве. Помимо этого, есть и представители внешнеторговых организаций КНДР в Китае, во Вьетнаме и на Кубе. В ведомстве отметили, что этих людей подозревают в оказании финансовой помощи в разработке ОМУ.

25 марта КНДР пригрозила ядерной атакой в случае попытки США нанести превентивный удар. В частности, Пхеньян потребовал от США «немедленно прекратить нацеленные против КНДР военные маневры и вывезти ударные ядерные средства, расположенные на Корейском полуострове и вокруг него».

В середине февраля Северная Корея успешно завершила испытания баллистических ракет. В прошлом году страна запустила более 20 ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН.