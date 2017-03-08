Совбез ООН осудил северокорейские ракетные испытания

Совбез ООН осудил ракетные испытания, проведенные КНДР. Эти действия были расценены как нарушение его резолюций. Соответствующее заявление для прессы приняли вечером во вторник, 7 марта, члены СБ, передает ТАСС.

Совбез потребовал от Пхеньяна воздержаться от подобных действий, в том числе ядерных испытаний, и полностью выполнять свои международные обязательства. В случае повторных провокаций СБ пригрозил существенными мерами.

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В Совбезе выразили серьезную обеспокоенность «все более дестабилизирующим поведением» Северной Кореи. В документе подчеркивается, что Пхеньян, проводя ракетные испытания, совершенствует средства доставки ядерного оружия, чем «усиливает опасность гонки вооружений в регионе».

СБ ООН подтвердил приверженность мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове, призвав все государства «удвоить усилия» для вступления в полную силу введенных в отношении Пхеньяна санкций.

КНДР запустила ракеты 6 марта из провинции Пхёнан-Пукто. Предположительно речь идет об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14. Запуск совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных корейско-американских военных учений.

Как заявили в Пхеньяне, целью ракетных испытаний была отработка нанесения ударов по американским базам в Японии.