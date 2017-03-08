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Совбез ООН осудил северокорейские ракетные испытания

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Совбез ООН осудил ракетные испытания, проведенные КНДР. Эти действия были расценены как нарушение его резолюций. Соответствующее заявление для прессы приняли вечером во вторник, 7 марта, члены СБ, передает ТАСС.

Совбез потребовал от Пхеньяна воздержаться от подобных действий, в том числе ядерных испытаний, и полностью выполнять свои международные обязательства. В случае повторных провокаций СБ пригрозил существенными мерами.

В Совбезе выразили серьезную обеспокоенность «все более дестабилизирующим поведением» Северной Кореи. В документе подчеркивается, что Пхеньян, проводя ракетные испытания, совершенствует средства доставки ядерного оружия, чем «усиливает опасность гонки вооружений в регионе».

СБ ООН подтвердил приверженность мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове, призвав все государства «удвоить усилия» для вступления в полную силу введенных в отношении Пхеньяна санкций.

КНДР запустила ракеты 6 марта из провинции Пхёнан-Пукто. Предположительно речь идет об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14. Запуск совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных корейско-американских военных учений.

Как заявили в Пхеньяне, целью ракетных испытаний была отработка нанесения ударов по американским базам в Японии.

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La scène paysanne du premier plan représente les semailles. À droite, un homme sème à la volée. Des pies et des corneilles picorent les graines qui viennent d'être semées, à proximité d'un sac blanc et d'une gibecière. Derrière, un épouvantail en forme d'archer et des fils tendus, sur lesquels sont accrochés des plumes, sont destinés à éloigner les oiseaux. À gauche, un paysan à cheval passe la herse sur laquelle est posée une pierre qui permet aux dents de pénétrer plus profondément dans la terre. Il recouvre ainsi les grains qui viennent d'être semés. À l'arrière-plan, le peintre a représenté le Palais du Louvre. Du château au centre, on distingue, outre le donjon central qui accueillait alors le trésor royal, la façade orientale à droite, encadrée par la tour de la Taillerie et la tour de la Chapelle, et à gauche la façade méridionale, avec ses deux tours jumelées au centre. L'ensemble est entouré d'une enceinte ponctuée de trois tours et de deux bretèches, visibles ici. Sur la rive, des personnages conversent ou se promènentОткройте, паства!
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