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07:04, 29 июля 2026РоссияЭксклюзив

Адвокат предупредил об уголовной ответственности за угрозы в мессенджерах

Адвокат Гридин: Суды все чаще привлекают к уголовной ответственности за угрозы в сети
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Если говорить об угрозах в мессенджерах, то устойчивая практика последних лет показывает, что отговорки по типу «это же просто чат» больше не работают, рассказал адвокат, заместитель управляющего партнера адвокатского бюро Москвы «Закон» Алексей Гридин. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил о случаях наступления уголовной ответственности за подобные изъяснения в сети.

«Фраза "я тебе голову оторву" в чате уже давно перестала быть просто частью эмоциональной перепалки. Российские суды все чаще рассматривают скриншоты переписок, голосовые и видео-сообщения в различных мессенджерах как полноценные доказательства по уголовным делам, в том числе по статьям об угрозах. Их заверяют у нотариуса, при необходимости истребуют у сервиса, сопоставляют с биллингом (местонахождением) и экспертными заключениями», — обозначил эксперт.

Классический пример применения такой практики, по его словам, это статья 119 Уголовного Кодекса РФ об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Адвокат пояснил, что уголовная ответственность может наступить, если угроза адресована конкретному человеку и у него имеются реальные основания ее опасаться.

То есть это не абстрактное "достану вас всех", а конкретное сообщение вроде "знаю, где ты живешь, убью тебя и твою семью". В таких случаях следствие допрашивает потерпевшего, изучает переписку, смотрит на реальность угроз, не подкреплялись ли слова другими действиями, например, слежкой, демонстрацией оружия, публикацией адреса

Алексей Гридинадвокат

Вторая группа рисков — это вымогательство, предупредил специалист. Когда в чате пишут фразы «переводи деньги, иначе выложу твои интимные фото, придумаю заявление в полицию, сломаю машину, подожгу дом, причиню физический вред» — это уже потенциальный состав статьи 163 Уголовного кодекса РФ.

«Не стоит забывать и о клевете. Если в беседе или групповом чате собеседнику угрожают "разнести по всем чатам, что ты воруешь, берешь взятки, избиваешь детей", и при этом речь идет о заведомо ложных сведениях, это уже поле статьи 128.1 Уголовного кодекса РФ. В какой это будет сделано форме (устной, письменной или электронной) для закона значения не имеет», — поделился подробностями адвокат.

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Граница между обычной перепалкой и уголовным делом проходит там, где появляется конкретное обещание расправы, реальные личные данные и требование что-то сделать под давлением страха и угроз, уточнил эксперт.

«Поэтому главный практический совет прост: относитесь к любому сообщению в чате так, будто его завтра прочитают и оценят следователь, прокурор или судья. Это хороший фильтр для тех слов, за которые уже сегодня можно быть привлеченным к уголовной ответственности», — заключил Гридин.

Ранее 19-летняя девушка заявила об избиении и угрозах сексуальным насилием в отделе полиции в Королеве. В травмпункте у нее зафиксировали ушиб мягких тканей головы, ссадины и кровоподтеки. Ее семья намерена обратиться в Следственный комитет России.

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