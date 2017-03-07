Власти Северной Кореи распространили видео запуска баллистических ракет

Видео: tvzvezda.ru

Власти Северной Кореи распространили кадры испытаний баллистических ракет. Видео публикует телеканал «Звезда».

Четыре ракеты были запущены в сторону моря и упали около берегов Японии. Пуски совпали с проведением в Южной Корее крупномасштабных корейско-американских военных учений.

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын отметил высокий уровень подготовки бойцов. По его словам, стратегические войска КНДР, вооруженные «мощными баллистическим ракетами нашего образца» и «методами ведения чучхейского огневого удара» — гордость нации, и они всегда находятся в степени наивысшей боевой готовности.