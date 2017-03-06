Япония заявила о падении ракет КНДР в своей исключительной экономической зоне

Три из четырех ракет, запущенных КНДР, упали в исключительной экономической зоне Японии. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил в понедельник, 6 марта, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Информации об ущербе для Японии в результате испытаний северокорейских ракет нет, отметил представитель японского кабмина. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил действия Пхеньяна. «Это серьезная угроза безопасности нашей страны, и мы самым решительным образом осуждаем такие действия Северной Кореи», — сказал он.

В объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что северокорейские ракеты пролетели около 1 тысячи километров. В настоящее время Сеул уточняет информацию о запусках, передает Reuters.

В свою очередь, центральная в КНДР партийная газета «Нодон синмун» вышла 6 марта с публикацией, в которой говорится, что Пхеньян намерен укреплять свою мощь в «соответствии со статусом мощной восточной ядерной и военной державы», отмечает РИА Новости.

Северная Корея осуществила запуски ракет неизвестного типа 6 марта в 07:36 по местному времени (01:36 мск) из провинции Пхёнан-Пукто. Предположительно, речь идет об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14. При этом отмечается, что они совпали с проведением в Южной Корее крупномасштабных корейско-американских военных учений.

Предыдущие испытания баллистических ракет, которые осудил Совбез ООН, Пхеньян провел 12 февраля. КНДР заявила о том, что запуски были успешными.

