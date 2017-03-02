Мир
 

WSJ узнала о рассмотрении США возможности применить военную силу против КНДР

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Администрация президента США Дональда Трампа не исключает применения военной силы против Северной Кореи. Об этом в среду, 1 марта, сообщат газета The Wall Street Journal.

По его сведениям, в настоящее время Вашингтон изучает вероятные меры в адрес Пхеньяна. Сообщается, что в их числе также рассматривается смена режима в КНДР.

28 февраля телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщил, что Трамп считает главной угрозой для Соединенных Штатов Северную Корею и ее ядерную программу. Согласно данным собеседника телеканала, днем ранее американский лидер встретился с представителем КНР и призвал Пекин, у которого есть серьезные рычаги давления на КНДР, воспользоваться ими.

В последнее время Трамп не раз упоминал Северную Корею. Так, в середине января после испытания КНДР баллистической ракеты нового типа он пообещал «очень решительно» заняться этой страной. А в начале января, еще до вступления в должность президента, выразил сомнения в способности Пхеньяна разработать ракету, которая могла бы долететь до США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении объявил, что создаваемая в стране межконтинентальная баллистическая ракета находится «в последней стадии разработки» и «КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если Соединенные Штаты не прекратят агрессивную политику».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
White House Options on North Korea Include Use of Military Force
CNN узнал об опасениях Трампа из-за КНДР
Трамп пообещал «очень решительно» заняться Северной Кореей
Трамп усомнился в возможностях КНДР создать способную достичь США ядерную ракету
Последние новости
WSJ узнала о рассмотрении США возможности применить военную силу против КНДР
В США число утечек секретных данных удвоилось за год
Кривомордый пес из приюта влюбил в себя социальные сети
В Кемерово застрелили бизнесмена
Фанаты «Лестера» решили установить памятник Раньери
Малайзия после убийства Ким Чен Нама отменит безвизовый въезд для КНДР
Врачи определили лучший способ употребления молока
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
01:12 Сегодня
Герт Вилдерс

Капитан Пероксид против мусульман

Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
08:10 Сегодня

В США число утечек секретных данных удвоилось за год

16:52 1 марта 2017

Еврокомиссия предложит пять вариантов выхода ЕС из кризиса

07:07 Сегодня

Малайзия после убийства Ким Чен Нама отменит безвизовый въезд для КНДР

Мир
 — 
12:12 21 февраля 2017
Real estate magnate Donald Trump waves as he leaves a Greater Nashua Chamber of Commerce business expo at the Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire, May 11, 2011. Trump suggested Wednesday it's not much fun flirting with the idea of running for president in the face of relentless attacks and ridicule. REUTERS/Don Himsel/Pool (UNITED STATES - Tags: POLITICS)

Прощание с иллюзией

Почему Трамп не мог оправдать надежд на нормализацию отношений с Россией
06:25 Сегодня

Итальянский политик попал под следствие из-за эвтаназии парализованного диджея

15:03 1 марта 2017

Предвыборные опросы предрекли нидерландским ультраправым второе место

05:28 Сегодня

В США при пожаре в жилом доме погибли четверо детей

Мир
 — 
00:10 1 марта 2017
Протесты сторонников «Братьев-мусульман»

«Я не думаю, что мы застали конец эпохи диктаторов»

Ведущий американский востоковед об исламе, терроре и роли США на Ближнем Востоке
05:44 Сегодня

Конгрессмены договорились расследовать контакты команды Трампа с Россией

12:22 1 марта 2017

Японские СМИ сообщили о китайской охране Ким Чен Нама

03:45 Сегодня

В британском парламенте призвали к диалогу с Россией

Россия
Михаил Пиотровский «Знайте свое место, больно вы возгордились»
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский — о борьбе за первосортность Петербурга
Двойники Иосифа Сталина и Владимира Ленина (слева направо) на Красной площади в МосквеВнезапно пошел вождь
Президентом России собирались стать масон, целитель и пчеловод
«Создать коллективную Лизу»
Глава фонда «Справедливая помощь» Ксения Соколова о работе без Елизаветы Глинки
Московский муфтий прокомментировал появление «шариатского патруля»
Росрыболовство пожаловалось на РПЦ
В сети появилось видео перемещений бомбардировщика Су-24 по улице Воронежа
На стройке в Калининграде обнаружили массовое захоронение времен Второй мировой
Все материалы
Мир
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
Антон Цветов : «Политическая ситуация на Филиппинах накаляется»
Жесткие методы борьбы с наркомафией множат число врагов президента Дутерте
Протесты сторонников «Братьев-мусульман»«Я не думаю, что мы застали конец эпохи диктаторов»
Ведущий американский востоковед об исламе, терроре и роли США на Ближнем Востоке
В США число утечек секретных данных удвоилось за год
WSJ узнала о рассмотрении США возможности применить военную силу против КНДР
Малайзия после убийства Ким Чен Нама отменит безвизовый въезд для КНДР
Итальянский политик попал под следствие из-за эвтаназии парализованного диджея
Все материалы
Бывший СССР
Империя под ударом
Что теряют Украина и Ринат Ахметов от национализации в республиках Донбасса
Контактная группа в Минске договорилась об отводе тяжелых вооружений в Донбассе
Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина" во ЛьвовеЩе не вмерла
Как Киев насаждает на юго-востоке страны любовь к «мове» и Украине
Молдавия отозвала своего посла в Москве
Киевский метрополитен увидел «руку Кремля» в русском слове на турникете
Савченко пожелала стать украинским Пиночетом
Порошенко призвал к санкциям из-за перехода предприятий под контроль ДНР и ЛНР
Все материалы
Финансы
Уилбур РоссСтервятник с Уолл-стрит
Торговля США доверена советнику Ротшильдов и королю банкротств Уилбуру Россу
Росстат сообщил средние зарплаты чиновников в 2016 году
Мозг вместо трубы
На сочинском форуме попытались найти новые точки роста для экономики России
Прибыль АИЖК выросла почти на 60 процентов
Украинцы отправили из России на родину пять миллиардов долларов
Столыпинский клуб предложил вложить в экономику 7,5 триллиона рублей
Титов предложил легализовать в России биткоин
Все материалы
Бизнес
Восстать из пепла
Что ожидает российский авторынок в 2017 году
Игорь Бутман«Мы были потрясены уровнем беспредела в РАО»
Президент Авторского совета РАО Игорь Бутман — о новой жизни организации
Оковы тяжкие
Почему экономические амнистии не укрепляют доверия между властью и бизнесом
Бывшего заместителя генпрокурора Кипра посадили за коррупцию
ФАС уличила «дочку» Apple в координации цен на iPhone
Производитель лаков для ногтей Essie Professional решил уйти из России
В Австрии покупателям электрокаров подарят по четыре тысячи евро
Все материалы
Силовые структуры
Без ствола
Российские власти сокращают число владельцев гражданского оружия
Взлом и посадка
Монолог полицейского о борьбе с хакерами
Недостаток ресурсов при избытке амбиций
Что не так с индийской системой закупок оружия
22-летний приморец зарубил пожилых супругов из-за 10 тысяч рублей пенсии
В Кемерово застрелили бизнесмена
По подозрению в мошенничестве задержан глава управы района Москвы
Минобороны России ответило на обвинения США в ошибочном ударе
Все материалы
Наука и техника
Надуло
Астрономы описали ветер черной дыры
Трамп и батут
Куда НАСА пошлет мощнейшие в мире ракеты-носители
Старые кирпичи, новые цены
Воскресший Nokia 3310 и таинственный Samsung: новинки Mobile World Congress
Врачи определили лучший способ употребления молока
Названы самые опасные заболевания кожи
США запустили ракету Atlas V со спутником для военно-космической разведки
Посвященную войне в Сирии российскую игру удалили из Steam
Все материалы
Спорт
Спорный мяч
Скандальный матч по бенди вылился в призыв о помощи к президенту
ФК «Барселона» объявил об уходе главного тренера
Фанаты «Лестера» решили установить памятник Раньери
МОК лишил украинскую пятиборку бронзы ОИ-2008 из-за допинга
Футболист «Ньюкасла» случайно забил пяткой
WADA воодушевилось прогрессом России в борьбе с допингом после заявления Путина
Россиянин Донской обыграл Федерера
Все материалы
Культура
«Макконахи должен петь в кино чаще»
Кто собрал в мультмюзикле «Зверопой» сборную поющих звезд и при чем здесь Blur
«Кристен Стюарт и есть этот фильм»
Лучший режиссер Франции Оливье Ассаяс о своей призрачной СМС-притче
Битти или не быть
Что интересного было на церемонии вручения «Оскаров»
Neverland Майкла Джексона выставили на продажу повторно с 33-процентной скидкой
Картина Климта ушла с молотка за 60 миллионов долларов
Тушь, подвязки и яйца Фаберже
6 способов поговорить с детьми об истории России
Владеющему нью-йоркской галереей аргентинцу отказали во въезде в США
Все материалы
Интернет и СМИ
«Кто-то выдернул интернет из розетки»
Как американцы выживали без доступа к сети
С донышка постучали
Как Диана Шурыгина превратилась в героиню скандалов и стала успешным блогером
Зажигают не по-детски
Жестокая борьба за жизнь и красоту под прицелом лучших мировых фотографов
Профессор психологии обманул пользователей сети иллюзией с клубничным пирожным
Кривомордый пес из приюта влюбил в себя социальные сети
Нарядившийся Иисусом мужчина крестом пробил потолок в метро
«Шариатский патруль» погонял в Москве пьющих и курящих мусульман
Все материалы
Ценности
Иностранный случай
История немецкой машины, переехавшей в Мексику
Новую модель Range Rover представили публике
Мрак по-итальянски
Модели и собаки за кулисами Миланской недели женской моды
Renault покажет в Женеве компактный спорткар
Москвичкам распишут сумки Dolce & Gabbana в ЦУМе
Взяли золотом
Самые дорогие украшения на «Оскаре-2017»
Reebok показал эволюционные кроссовки для бегунов
Все материалы
Путешествия
Старый город в Пловдиве Дивный Пловдив
Зачем российскому туристу ехать во второй по величине город Болгарии
Нежные снежные псы
Репортаж с самой протяженной собачьей гонки Старого Света
«Российский Форрест Гамп» решил добежать из Москвы до Пекина за 200 дней
Курорт в Карачаево-Черкесии изобразил на листовках туристов в виде баранов
Сенатор заявил об облегчении визового режима для иностранцев в портах Приморья
Вино от истоков
Чем гордятся швейцарские виноделы
ЛиссабонПортугальский для начинающих
Почему каждый хотя бы раз в жизни должен побывать в Лиссабоне
Все материалы
Из жизни
«Тем, кто себя не любит, не помогут диеты и тренировки»
Фитнес-модель из Австралии — о долгом пути к красоте и здоровью
Нора МаклнерниЧернильный бунт
Женщины США борются за свои права с помощью тату-флешмоба
«Местные со мной два года не здоровались»
История программистки из Москвы, переехавшей в итальянские Альпы
В Грозном прошел показ первой модной коллекции дочери Кадырова
Житель Австрии пришел в суд с пакетом тараканов
Китайской невесте пришлось волочить жениха на свадьбу в цепях
Австралиец нашел старый лотерейный билет на миллион долларов
Все материалы
Самый красивый Range Rover
Все, что нужно знать о новом Range Rover по имени Velar
Феерические внедорожники-концепты из 80-х
Самые яркие экспериментальные внедорожники самой яркой эпохи
Могу Q5, могу не Q5
Чем на самом деле отличается новая Audi Q5 от старой: первый тест-драйв
Все, что нужно знать о бигфутах
Большие колеса, большие моторы и большое веселье: 8 фактов о бигфутах
Названы самые дорогие кроссоверы и внедорожники в России
Придворный тюнер Bentley сделал Bentayga еще дороже
МВД назвало самые угоняемые машины в Москве
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы