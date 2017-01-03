Трамп усомнился в возможностях КНДР создать способную достичь США ядерную ракету

Пхеньян не сможет создать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), способную долететь до Соединенных Штатов. Об этом избранный президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Северная Корея только что заявила, что находится на финальных стадиях разработки ядерного оружия, способного достичь частей США. Этого не случится!» — уверен республиканец.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу объявил, что отечественная МБР находится «в последней стадии разработки» и «КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если США не прекратят агрессивную политику». Также он назвал возглавляемую им страну «ядерной державой Востока».

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Ранее Совет Безопасности ООН выпустил ряд резолюций о запрете Пхеньяну проводить ядерные испытания, однако руководство КНДР заявило, что в свете враждебной политики США имеют полное право укреплять обороноспособность страны, и отказалось признавать данные решения. В связи с этим Совбез ООН ввел санкции против Северной Кореи.

Также требования Пхеньяну отказаться от ядерно-ракетной программы выдвигала НАТО, однако КНДР эти заявление отвергла.