CNN узнал об опасениях Трампа из-за КНДР

Президент США Дональд Трамп считает, что главной угрозой для Соединенных Штатов является Северная Корея и ее ядерная программа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

По данным собеседника телеканала, в понедельник, 27 февраля, Трамп встретился с представителем КНР и призвал Пекин повлиять на Пхеньян, на который у Китая имеются серьезные рычаги давления.

С кем именно беседовал американский лидер, не уточняется. Однако, судя по всему, речь идет о члене Госсовета КНР Ян Цзечи, самом высокопоставленном китайском чиновнике, с которым Трамп встретился с момента вступления в должность президента.

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25 февраля The Wall Street Journal сообщила, что госдепартамент США отозвал визу главы американского отдела МИД КНДР Цой Сон Хви. Его встречи с бывшими чиновниками администрации были запланированы на 1 и 2 марта в Нью-Йорке неподалеку от штаб-квартиры ООН на Манхэттене. Переговоры должны были стать первым контактом между американскими властями и представителями Северной Кореи после инаугурации Трампа.

Подобные встречи относятся к так называемой экспертной дипломатии — гражданское посредничество в решении различных внешнеполитических проблем. В таких переговорах участвуют бывшие чиновники и эксперты по международным отношениям.

WSJ предположила, что виза северокорейского дипломата была аннулирована из-за пуска КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря и убийства Ким Чен Нама — сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, в котором подозревают агентов Пхеньяна.