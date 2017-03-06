Мир
 

Южнокорейские военные сообщили о запуске ракеты КНДР

Перейти в «Мою Ленту»

КНДР осуществила запуск ракеты неизвестного типа. Об этом сообщает в понедельник, 6 марта, агентство «Ёнхап» со ссылкой на заявление комитета начальников штабов Южной Кореи.

Запуск был произведен в 07:36 по местному времени (01:36 мск) из района населенного пункта Тончханни в провинции Пхёнан-Пукто. Ракета, предположительно, упала в акваторию Японского моря недалеко у восточного побережья КНДР.

Агентство не исключает, что это были испытания межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14. При этом отмечается, что запуск совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных корейско-американских военных учений.

Предыдущие испытания баллистических ракет, которые осудил Совбез ООН, Пхеньян провел 12 февраля. За ними наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. КНДР заявила о том, что запуски были успешными.

Это уже не первый случай демонстрации силы со стороны КНДР. В 2016 году Северная Корея запустила более 20 ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции СБ ООН.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
북한, 평북 동창리서 미사일 발사…ICBM 가능성(3보)
WSJ узнала о рассмотрении США возможности применить военную силу против КНДР
CNN узнал об опасениях Трампа из-за КНДР
СБ ООН осудил испытания северокорейских баллистических ракет
Последние новости
Южнокорейские военные сообщили о запуске ракеты КНДР
СМИ узнали об острой нехватке боеприпасов у Бундесвера
Конгресс займется расследованием информации о прослушке Трампа Обамой
Умер снявшийся в «Балладе о солдате» актер Александр Кузнецов
МВД Латвии предложило лишить выпускников школ стимула заниматься проституцией
Франсуа Фийон исключил отказ от участия в выборах
Итальянский нападающий оформил хет-трик за восемь минут в матче Серии А
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
00:06 Сегодня

Главный менеджер Америки

Помогает ли предпринимательский опыт президенту Трампу
02:17 Сегодня

Конгресс займется расследованием информации о прослушке Трампа Обамой

17:57 5 марта 2017

В США мужчину стошнило сразу после предложения возлюбленной в самолете

20:21 5 марта 2017

Эрдоган сравнил запрет на митинги в его поддержку в ФРГ с действиями нацистов

Мир
 — 
00:03 27 февраля 2017
TEHRAN, Nov. 19, 2015 (Xinhua) -- Iranian engineers work at the South Pars gas field at the southern Iranian port of Assalouyeh, Iran, Nov. 19, 2015. The South Pars/North Dome field is a natural gas condensate field located in the Persian Gulf. The South Pars or North Dome field is a natural gas condensate field located in the Persian Gulf. It is one of the world's largest gas fields, shared between Iran and Qatar. (Xinhua/Ahmad Halabisaz) (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press) Photographer: © Ahmad Halabisaz

Призрачная угроза

Сможет ли иранский газ бросить вызов интересам России?
16:57 5 марта 2017

Французские правые намекнули на возможную замену кандидата в президенты

00:26 Сегодня

Франсуа Фийон исключил отказ от участия в выборах

18:35 5 марта 2017

В Израиле декриминализовали употребление марихуаны

Мир
 — 
00:09 3 марта 2017

Золото Падманабхасвами

В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
19:56 5 марта 2017

В Мосуле поймали двоюродного брата «халифа» ИГ аль-Багдади

14:00 5 марта 2017

Опубликовано видео пролета российских самолетов возле американского эсминца

15:07 5 марта 2017

В США неизвестный потребовал от сикха убираться из страны и выстрелил ему в руку

Россия
Я у мамы хулиган
Как неуправляемые дети безнаказанно грабят, насилуют и убивают сверстников
St. Petersburg. March against hatred. Participants of March against hatredПод гнетом голубым
Как Светогорск и Сланцы решили стать столицей гееборства из-за конфет
Ваше кирибачество
Будут ли российские самодержцы править в тропиках
В Подмосковье из-за вспышки птичьего гриппа госпитализированы 14 человек
На серой ветке московского метро погиб попавший под поезд мужчина
Голый житель Новосибирска отпинал реанимобиль
Дмитрий Тищенко и ЗахарИстория одного падения
Сергей Мостовщиков о мужской судьбе и женской доле
Все материалы
Мир
Главный менеджер Америки
Помогает ли предпринимательский опыт президенту Трампу
Правый поворот в Европе
Придут ли правопопулисты к власти в Голландии, Франции и Германии
Золото Падманабхасвами
В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
Конгресс займется расследованием информации о прослушке Трампа Обамой
Южнокорейские военные сообщили о запуске ракеты КНДР
Эрдоган сравнил запрет на митинги в его поддержку в ФРГ с действиями нацистов
Франсуа Фийон исключил отказ от участия в выборах
Все материалы
Бывший СССР
Амулсарская мина
Почему золотая лихорадка может обернуться для Армении природной катастрофой
Роман Насиров (в центре)Сакральная жертва
Почему главного налоговика Украины хотят посадить в угоду Западу
На участников блокады поездов из России в Конотопе завели уголовное дело
МВД Латвии предложило лишить выпускников школ стимула заниматься проституцией
Украинские радикалы пообещали прервать только грузовое сообщение с Россией
Участников блокады поездов из России в Конотопе уговорили разойтись
Engineers work in the control room of the new Russian language TV channel ETV+ in Tallinn, Estonia, September 24, 2015. According to Estonian public broadcaster, the channel was established to improve the quality of the Russian-language information field in EstoniaЭфир в шоколаде
Зачем в Прибалтике хотят создать сеть «альтернативных» русских медиа
Все материалы
Финансы
Казань брала
Зачем Эльвира Набиуллина зачистила банковскую систему Татарстана
Рост ВВП Китая замедлится до 6,5 процента в 2017 году
У края пропасти
Как Венесуэла дожила до статуса провалившегося государства
Медведев заявил об изменении «погоды в экономике»
Глава Татфондбанка арестован по делу о мошенничестве
ЦБ оценил дыру в капитале Татфондбанка почти в 100 миллиардов рублей
Банковый прорыв
Почему Россия резко нарастила инвестиции в Украину
Все материалы
Бизнес
Игра в монополию
Почему международные корпорации бессильны против ФАС
Bloomberg назвал богатейших людей мира
Представители корпорации МСП встретились с предпринимателями Тульской области
РЖД сообщили о штатном движении поездов через границу с Украиной
«Росавтодор» спрогнозировал рост сборов от «Платона» до 34 миллиардов рублей
Daimler AG отзовет миллион машин из-за дефекта предохранителя
В Минсельхозе рассказали о планах нарастить производство зерна
Все материалы
Силовые структуры
Взлом и посадка
Монолог полицейского о борьбе с хакерами
След клином сошелся
Монолог главного криминалиста МВД о раскрытых с помощью науки преступлениях
Статистическая грешность
Что стоит за рекордным снижением количества преступлений в ушедшем году
Появилось видео двойного авиаудара ВКС по лагерю «Джебхат ан-Нусры» в Сирии
СМИ узнали об острой нехватке боеприпасов у Бундесвера
В Иране испытали российский ЗРК С-300
В Дагестане ликвидировали связанную с ИГ бандгруппу
Все материалы
Наука и техника
Объяснить все
Как конформный бутстрап решит все проблемы физики
Былое величие
Чем жила разделенная Корея после братоубийственной войны
Надуло
Астрономы описали ветер черной дыры
В МГУ докопались до скифов
Физики создали новую форму материи
Их проблемы
Иисус Христос, прожорливые разработчики и лучшие игры GDC 2017
Старые кирпичи, новые цены
Воскресший Nokia 3310 и таинственный Samsung: новинки Mobile World Congress
Все материалы
Спорт
Кит Терман и Дэнни ГарсияРазборки в Бруклине
Как Терман выиграл самый яркий бой года, а Хэй заплатил за самоуверенность
Итальянский нападающий оформил хет-трик за восемь минут в матче Серии А
Хабиб НурмагомедовПоддал парку
Почему бой Нурмагомедова и Фергюсона в очередной раз не состоялся
Российская биатлонистка Виролайнен досрочно победила в общем зачете Кубка IBU
Троллейбус сбил насмерть болельщика «Спартака» в Краснодаре
Судья показал желтую карточку болбою во время регбийного матча
В «Анжи» предложили выгонять ругающихся матом фанатов со стадионов
Все материалы
Культура
Владимир Сорокин«Симбиоз физиологии, шоу и моды»
Владимир Сорокин о сожжении книг, счастье и новых гаджетах
Сергей Гандлевский: Как, что, кто…
О стиле в жизни и литературе
«Тебе нравятся парни, да?»
Джон Бойн о месте веры и греха в современном мире
Умер снявшийся в «Балладе о солдате» актер Александр Кузнецов
Летопись раздевалки
Как советские девушки нашли альтернативное применение серпу и молоту
Участника One Direction арестовали после стычки с папарацци
Солист Bad Boys Blue пострадал в ДТП между Новосибирском и Томском
Все материалы
Интернет и СМИ
Сатанизм для внуков
За что американские пенсионеры возненавидели мультики Disney
«Завидуйте по-белому»
Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова
Дорого и развратно
Зачем люди следят за красивой жизнью Хача и удачно вышедшей замуж танцовщицы
AP согласилось убрать электронную почту жены Пенса из будущих публикаций
Пенс потребовал от AP извинений за публикацию электронного адреса его жены
В «Вечернем Урганте» показали пародию на «Ла-ла Ленд»
Это смотрит ваш ребенок
Почему современные дети любят дикие мультики и наносящих макияж мальчиков
Все материалы
Ценности
Лучшие подарки к 8 Марта
Lalique вдохновился античными богинями и жрицами
Клиентам ЦУМа представили мужскую одежду в стиле The Beatles
Британцы предложили измерять скорость Jaguar E-type хронографом
Audi объявил старт продаж самого мощного TT
Жажда места
Пять причин никогда не иметь Lamborghini
Maison Margiela устроит распродажу в порнокинотеатре
Все материалы
Путешествия
Посетители на территории Псковского КремляДорога на Северо-Запад
Что посмотреть и где побывать в Псковской области
Развалины лагеря «Сопка» и те самые качелькиСамый трудный день
Продолжение рассказа о путешествии по Колымской трассе
Самое красивое место России
Открываем Россию: зачем ехать в Ярославскую область
В сети сообщили о задержании восьми россиян на Шри-Ланке без объяснения причин
В аэропорту Екатеринбурга умер пассажир
Вино от истоков
Чем гордятся швейцарские виноделы
Попасть в австрийскую лыжню
Почему Зеефельд и Хохфильцен — лучшие места для спокойного зимнего отдыха
Все материалы
Из жизни
«Я устала от холода, в котором жила 40 лет»
История сибирячки, переехавшей на Бали
Побег из матрицы
Пять историй о том, как оставить офис ради дела своей мечты
Не щадя живота своего
Знаменитые женщины, сделавшие беременность сексуальной с помощью ню-фотосессий
В Варшаве задержан запускавший дрон над президентским дворцом иностранец
Натали Портман родила дочь
Одинокого японца насмерть задавило порножурналами
«Тем, кто себя не любит, не помогут диеты и тренировки»
Фитнес-модель из Австралии — о долгом пути к красоте и здоровью
Все материалы
Крутой кроссовер Renault, но не «Дастер»?
Нетипичное знакомство с со старшим братом Renault Duster – Koleos
Самые выгодные машины
Какие автомобили меньше других теряют в цене через три года
Самые дорогие (и крутые) аудиосистемы в машинах
Альтернативы голосу мотора ценой в десятки тысяч евро
Самый крутой тюнинг месяца
Восемь самых ярких тюнинг-проектов февраля
Четыре модели Ford подешевели на 80-150 тысяч рублей
Infiniti добавила купе Q60 «формульный» рекуператор
Семиместный Volkswagen Tiguan добрался до европейцев
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы