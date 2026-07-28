В России высказались о введении выплат за долгий брак

Депутат Милонов раскритиковал инициативы о введении выплат за долгий брак

В Госдуме не обсуждаются всерьез инициативы о введении выплат за долгий брак, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с «Лентой.ру» он также раскритиковал подобные предложения.

«Возможно, есть частные инициативы. Сейчас идет избирательная кампания, поэтому можно увидеть, что некоторые коллеги захотят для информационного именно шума эти вещи обсуждать, но всерьез пока мы об этом не говорим», — поделился депутат.

По словам политика, непонятна конечная задача подобных предложений, так как выплаты за долгий брак не решают никакую проблему.

«Сказать: вы не разведитесь, и через 30 лет мы дадим вам карточку в "Золотое яблоко" на 5 тысяч? Мы же понимаем прекрасно, что это не рассматривается в контексте поддерживающем, а просто в контексте некого символа благодарности, солидарности, просто признательности, что-то типа памятного сувенира, который, кстати, и так в Петербурге вручают», — высказался Милонов.

По мнению спикера, гораздо важнее говорить о необходимости всесторонних мер поддержки молодых семей, чтобы они не распадались.

Ранее 99-летние Кермит и Бетти Истмен из США отметили 80-ю годовщину свадьбу. По словам супруга, секрет их крепкого и долгого брака прост. «Мы до сих пор любим друг друга», — объяснил он.

