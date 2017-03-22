СМИ сообщили о неудачном ракетном запуске КНДР

Северная Корея в среду, 22 марта, провела ракетный пуск с восточного побережья в районе города Вонсан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. По предварительным данным, испытания закончились неудачей.
Данные о количестве ракет и их типе не приводятся.
Зауск ракеты также зафиксировали военные США, передает Reuters. По их данным, она взорвалась через несколько секунд после пуска.
В правительстве Японии заявили, что пока не располагают информацией о ракетах, которые могли пролететь в направлении страны. «Мы собираем информацию, уделяя этому пристальное внимание... Непосредственной угрозы безопасности не возникало», — отметил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
6 марта КНДР запустила в сторону Японии четыре баллистические ракеты средней дальности, три из них упали в пределах японской эксклюзивной экономической зоны. В Пхеньяне сообщили, что целью испытаний была отработка нанесения ударов по американским базам в Японии.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал поведение властей КНДР, а госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что американские власти не исключают военных мер в отношении этой страны.
Это уже не первый случай демонстрации силы со стороны КНДР. В 2016 году Северная Корея запустила более 20 ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции СБ ООН.