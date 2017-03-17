Госсекретарь США допустил применение силы в отношении КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американские власти не исключают военных мер в отношении КНДР, если она будет угрожать Южной Корее и размещенным там американским войскам. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает BBC News.

«Конечно, мы не хотим доводить до военного конфликта», — отметил он.

Глава американского Госдепа также отметил, что для того, чтобы добиться в будущем безопасности и экономического процветания, Пхеньяну необходимо осознать необходимость отказа от разработок оружия массового уничтожения. «В том числе ядерных вооружений и баллистических ракет», — добавил Тиллерсон по итогам переговоров с главой МИД Южной Кореи Юн Бён Се.

Материалы по теме Бесконечный тупик Конфликт на Корейском полуострове и интересы России

7 марта США начали развертывание первых элементов противоракетной обороны в Южной Корее. Его планируют завершить за месяц. Система начнет функционировать уже в апреле.

За день до этого КНДР запустила ракеты из провинции Пхёнан-Пукто. Предположительно, речь идет об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14. Запуск совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных корейско-американских военных учений.

В тот же день северокорейское агентство ЦТАК уточнило, что целью ракетных испытаний была отработка нанесения ударов по американским базам в Японии.

Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного перехвата ракет среднего радиуса действия. Батарея THAAD будет состоять из противоракетного радара TPY-2 TM, шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков, а также пульта управления и электрогенератора.