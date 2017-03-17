Трамп пожаловался на плохое поведение Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп раскритиковал поведение властей КНДР. Об этом он рассказал в пятницу, 17 марта, в своем Twitter.

«Северная Корея очень плохо себя ведет. Они годами обманывают США», — написал глава государства в своем микроблоге. Он также отметил, что Китай мало сделал для оказания помощи.

Ранее 17 марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американские власти не исключают военных мер в отношении КНДР, если она будет угрожать Южной Корее и размещенным там американским войскам. «Конечно, мы не хотим доводить до военного конфликта», — отметил он.

7 марта США начали развертывание первых элементов противоракетной обороны в Южной Корее. Его планируют завершить за месяц. Система начнет функционировать уже в апреле.

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За день до этого КНДР запустила ракеты из провинции Пхёнан-Пукто. Предположительно, речь идет об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14. Запуск совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных корейско-американских военных учений.

В тот же день северокорейское агентство ЦТАК уточнило, что целью ракетных испытаний была отработка нанесения ударов по американским базам в Японии.