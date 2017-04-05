Госсекретарь США подтвердил запуск в КНДР баллистической ракеты

США подтверждают информацию об очередном запуске в Северной Корее баллистической ракеты средней дальности, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон. По его словам, Вашингтон уже высказывался уже много раз по данной проблеме, и официальных комментариев по этому конкретному запуску нет.

Ранее агентство «Ёнхап» со ссылкой на источники в Министерстве обороны Южной Кореи сообщило о вылетевшем в сторону Японского моря «неопознанном объекте» из района северокорейского портового города Синпо, пролетевшем около 60 километров. Впоследствии Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (USPACOM) классифицировало объект как ракету средней дальности KN-15.

В блоге bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий, указано, что в Синпо находится судостроительная верфь, на которой собирают подводные лодки, способные нести баллистические ракеты KN-11.

Пхеньян осуществил запуск за несколько часов до начала встречи президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином. Политики среди прочих вопросов должны обсудить ракетную и ядерную программы КНДР. Накануне Трамп заявил, что США самостоятельно займутся проблемой Северной Кореи, если Китай не собирается участвовать в этом.

Прошлый раз КНДР запустила несколько ракет 6 марта, описав это как отработку нанесения ударов по американским базам в Японии. Всего с начала 2016 года северокорейские военные осуществили более 20 стартов, а также провели два ядерных испытания.