В Совфеде обеспокоились отсутствием системной работы с КНДР

Для решения северокорейской ядерной проблемы мировому сообществу не хватает единого системного подхода, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Его слова приводит «Интерфакс» в понедельник, 6 марта.

Парламентарий высказал обеспокоенность из-за очередных ракетных пусков в КНДР, которые, по его словам, нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН о запрещении испытаний ракетных комплексов.

«У меня создается впечатление, что о корейской проблеме мы начинаем говорить только после очередных пусков, когда Япония и Южная Корея начинают говорить о безопасности своей территории. После этого опять забываем», — отметил Озеров.

По его мнению, международное сообщество не проводит с Северной Кореей системной работы, как, например, с Ираном. «Последовательности в работе не прослеживается. Нет единства в подходах между РФ, Китаем, США, Южной Кореей и Японией», — сказал сенатор. Он подчеркнул, что необходимо принимать конкретные практические меры, чтобы Северная Корея «получила другое направление и перестала бряцать оружием».

Ранее в понедельник южнокорейское информационное агентство «Ёнхап» сообщило, что КНДР осуществила запуск ракеты неизвестного типа. По данным агентства, это могли быть испытания межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14. Отмечается, что они совпали с проведением в Южной Корее крупномасштабных корейско-американских военных учений.

Генсекретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в свою очередь заявил, что три из четырех ракет, запущенных КНДР, упали в исключительной экономической зоне Японии. Он подчеркнул, что это серьезная угроза для безопасности страны.

Предыдущие испытания баллистических ракет, которые осудил Совбез ООН, Пхеньян провел 12 февраля.