Южная Корея сообщила о запуске в КНДР «неопознанной ракеты»

КНДР запустила в сторону Японского моря «неопознанную ракету» из района портового города Синпо на восточном побережье страны. Об этом сообщает «Ёнхап» со ссылкой на источники в Министерстве обороны Южной Кореи.

Представитель военного ведомства Японии подтвердил, что был зафиксирован запуск, предположительно, баллистической ракеты.

Запуск состоялся накануне встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Среди прочих вопросов на повестке стоит обсуждение северокорейских ракетной и ядерной программ. Накануне Трамп заявил, что США самостоятельно займутся проблемой Северной Кореи, если Китай не собирается этого делать.

«КНР имеет огромное влияние на КНДР, и она должна принять решение — помочь нам с Северной Кореей либо нет. Если они решат помочь, это будет хорошо для Китая, если же они не сделают этого, никому не будет хорошо», — отметил президент США.

КНДР 6 марта запустила несколько ракет, назвав это отработкой нанесения ударов по американским базам в Японии. До этого испытания баллистических ракет Пхеньян провел 11 февраля.

Всего в 2016 году Северная Корея провела более 20 запусков баллистических ракет и два ядерных испытания. Эти действия нарушают резолюции Совбеза ООН.

