СМИ узнали о плане Совета нацбезопасности США убить лидера КНДР

Совет национальной безопасности при президенте США представил Дональду Трампу сценарии противодействия ядерной программе КНДР. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщает телеканал NBC со ссылкой на ряд источников в военных и разведывательных кругах.

Среди прочего разрабатывается физическое устранение северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также размещение ядерных бомб южнее 38-й параллели. 25 лет назад США полностью убрали оружие массового поражения из Южной Кореи, и одним из вариантов предполагается его возвращение на военную базу Осан меньше чем в 70 километрах от Сеула.

Еще одним вариантом являются тайные операции по проникновению американского и южнокорейского спецназа в КНДР для совершения диверсий, в частности, подрыва мостов для блокирования мобильных ракетных установок. На запрос NBC в Центральном разведывательном управлении США заявили, что не могут предложить по этому пункту «никаких рекомендаций».

17 марта Трамп заявил, что «Северная Корея очень плохо себя ведет». В тот же день госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил военных мер со стороны Вашингтона в адрес Пхеньяна в случае угрозы Южной Корее и размещенным там американским войскам.

С начала 2016 года Северная Корея запустила более 20 баллистических ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН.