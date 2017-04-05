Запуск ракеты в КНДР сочли угрозой для Дальнего Востока

Запуск баллистической ракеты КНДР представляет угрозу безопасности российского Дальнего Востока. Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров в среду, 5 апреля.

«Существует угроза и на нашем Дальнем Востоке, поскольку могут быть ошибки при запуске, и мы должны быть внимательнее в своем воздушном пространстве», — сказал сенатор. По его словам, части воздушно-космических войск приведены в состояние повышенной готовности.

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Парламентарий также отметил, что Москва готова использовать влияние на Пхеньян в переговорах по ядерному вопросу, если другие государства перестанут провоцировать Северную Корею. Он напомнил, что США совместно с Южной Кореей проводят учения, а также развивают систему ПРО в регионе.

Ранее в среду информационное агентство «Ёнхап» со ссылкой на источники в Минобороны Южной Кореи сообщило, что в сторону Японского моря с территории КНДР вылетела «неопознанная ракета». Тихоокеанское командование Вооруженных сил США классифицировало ее как ракету средней дальности KN-15. Позднее эти данные подтвердил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

В начале марта Северная Корея запустила несколько ракет с целью отработки нанесения ударов по американским базам в Японии. Испытания совпали с проведением совместных военных учений Южной Кореи и США.