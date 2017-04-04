Северокорейские хакеры выкрали часть плана военного ответа США на атаку КНДР

Хакеры выкрали резервный план контрнаступления США и Южной Кореи на КНДР. Об этом сообщает южнокорейское издание Chosun Ilbo со ссылкой на источник в правительстве.

По данным собеседника газеты, в министерстве обороны провели внутреннее расследование, в ходе которого опросили около 40 человек. В результате в ведомстве выяснили, что северокорейским хакерам удалось заполучить часть секретного плана 5027. Источник утверждает, что утечка произошла в сентябре 2016 года.

План 5027 впервые был составлен в 1978 году. Он обновляется каждые два года и включает в себя стратегию развертывания войск, список ключевых целей на территории Северной Кореи, а также схему защит контрольных пунктов на границе. Представители США и Южной Кореи составили его на случай атаки со стороны Пхеньяна.

В декабре 2009 года южнокорейские СМИ утверждали, что хакеры из КНДР уже крали часть секретной информации из плана 5027. По информации изданий, утечка произошла по вине южнокорейского офицера, который вставил в свой рабочий компьютер зараженную вирусами USB-флешку.