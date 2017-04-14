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СМИ узнали о готовности США нанести упреждающий удар по Северной Корее

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Архивное фото
Архивное фото

США готовы нанести упреждающий удар по военным объектам Северной Кореи, если станет понятно, что Пхеньян собирается провести очередное испытание ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на нескольких высокопоставленных представителей американского разведывательного сообщества.

По их информации, в КНДР могут провести очередное испытание уже в ближайшие выходные, и для предотвращения этого в 500 километрах от северокорейского ядерного полигона ВМС США разместили два эсминца, оснащенные крылатыми ракетами «Tomahawk». Кроме того, при необходимости к удару подключатся тяжелые бомбардировщики, размещенные на острове Гуам в Тихом океане.

Телеканал уточняет, что удар США может включать в себя не только массированный обстрел, но и кибератаки и специальные операции «на земле». Ранее журналисты NBC узнали, что в рамках противодействия северокорейской ядерной программе среди прочего разрабатывается физическое устранение лидера КНДР Ким Чен Ына, а также размещение ядерных бомб южнее 38-й параллели.

«Если США осмелятся сделать выбор в пользу военных действий, выкрикивая лозунги о "превентивном ударе" и "уничтожении штабов", КНДР готова отреагировать в любой желаемой США форме военных действий», — заявили ранее в северокорейском МИД, добавив, что КНДР не выпрашивает мира, однако всегда «готова защитить себя силой оружия».

В начале апреля президент США Дональд Трамп в интервью The Financial Times заявил, что США самостоятельно займутся ядерной проблемой Северной Кореи, если Китай не собирается этого делать.

С начала 2016 года Северная Корея запустила более 20 баллистических ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН.

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