КНДР пригрозила США превентивным ударом

Северная Корея нанесет по США превентивный удар, если Вашингтон пойдет на политическую, экономическую или военную провокацию, направленную против Пхеньяна. С таким заявлением выступил представитель генштаба армии КНДР, его слова передает РИА Новости.

Он пояснил, что «в случае агрессии США» КНДР нанесет удар по американским военным базам в Японии, Южной Корее и резиденции президента в Сеуле.

Ранее 14 апреля телеканал NBC News со ссылкой на источники в разведке США сообщил, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по военным объектам Северной Кореи, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание.