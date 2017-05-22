КНДР отчиталась об успешном запуске баллистической ракеты средней дальности

КНДР объявила об успешном испытании баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщает Ёнхап со ссылкой на северокорейское информагентство ЦТАК.

Отмечается, что за вторым за неделю стартом лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Речь идет о запуске ракеты типа «Пуккыксон-2».

По версии Сеула, взлетевшая в воскресенье, 21 мая, ракета была идентична той, что стартовала 12 февраля, и способна запускаться с подводных лодок. Для КНДР это испытание стало восьмым в этом году. Предыдущий запуск северокорейской баллистической ракеты состоялся 29 апреля, однако, по данным США, он оказался неудачным.

В воскресенье южнокорейские военные заявили о пуске в КНДР баллистической ракетой средней дальности «Пуккыксон-2», осуществленном из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Снаряд пролетел около 500 километров и упал в Японском море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Сеул назвал ракетный пуск КДНР «безрассудной провокацией». «Правительство Республики Корея самым решительным образом осуждает эту акцию, поскольку она явно нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и представляет собой серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в международном сообществе», — говорится в опубликованном на сайте МИД Республики Корея заявлении.