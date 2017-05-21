Назван тип запущенной Северной Кореей ракеты

Южная Корея считает, что запущенная в воскресенье, 21 мая, КНДР ракета была баллистической ракетой средней дальности «Пуккыксон-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Ёнхап».

По оценкам южнокорейских военных, ракета не была межконтинентальной и пролетела 500 километров, поднявшись на максимальную высоту 560 километров. Она упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Как передает агенство Reuters, Белый дом в курсе нового пуска баллистической ракеты КНДР средней дальности. «Дальность этой системы, которая прошла последнее испытание в феврале, оказалась меньше, чем у ракет, которые КНДР запускала в ходе последних трех испытаний», — заявил чиновник администрации президента США.

Южная Корея назвала ракетный пуск КДНР «безрассудной провокацией». «Правительство Республики Корея самым решительным образом осуждает эту акцию, поскольку она явно нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и представляет собой серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в международном сообществе», — говорится в опубликованном на сайте МИД Республики Корея заявлении.

Сеул также подчеркнул, что намерен добиваться решения ядерной проблемы всеми доступными способами, в том числе посредством диалога и санкций. Для этого Южная Корея направила специальные делегации в США, КНР, Японию и Россию.

Ранее в воскресенье, 21 мая, «Ёнхап» сообщило, что Северная Корея провела пуск ракеты из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Для КНДР это испытание стало восьмым в этом году. Предыдущий запуск северокорейской баллистической ракеты состоялся 29 апреля, однако, по данным США, он оказался неудачным.