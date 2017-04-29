КНДР провела испытание баллистической ракеты. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

Ракета была запущена из района к северу от Пхеньяна, в окрестностях Пукчхана в Пхенганам-до, провинция Южный Пхенган. В Объединенном комитете начальников штабов приступили к анализу типа и дальности полета снаряда.

Как сообщил источник Reuters в правительственных структурах США, по предварительным данным, испытание было неудачным.

Предыдущее испытание ракеты было проведено 15 апреля, в день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Южнокорейские военные объявили, что пуск был произведен с полигона возле города Синпхо в провинции Хамген-Намдо на западе КНДР и также закончился неудачей.

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В последнее время США демонстрируют резкое недовольство продолжающейся реализацией Северной Кореей программ по созданию баллистических ракет и ядерного оружия. В пятницу, 28 апреля, президент Дональд Трамп заявил о возможности серьезного конфликта с КНДР.

В тот же день КНР призвала Северную Корею не проводить дальнейшие испытания ядерных и ракетных технологий и предостерегла остальные страны от использования силы против Пхеньяна.

Ранее в Вашингтоне заявили, что стратегия в отношении Северной Кореи направлена на оказание давления на Пхеньян с целью заставить его отказаться от программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет. Добиваться своих целей США намерены путем ужесточения санкций. В то же время, как заявило американское руководство, Соединенные Штаты открыты для переговоров. До этого сообщалось, что американцы рассматривают возможность в ответ на испытания нанести удар по КНДР.