Трамп предупредил о возможном серьезном конфликте с КНДР

Между США и КНДР может разгореться «очень, очень серьезный» конфликт. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал в интервью Reuters.

«Мы бы с радостью решили все дипломатическим путем, но это чрезвычайно сложно», — посетовал американский лидер. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин делает все возможное для урегулирования корейского кризиса, однако «вполне возможно, это просто нереально».

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Ранее 28 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Пекин под угрозой санкций потребовал от Пхеньяна воздержаться от дальнейших ядерных испытаний. По словам главы Госдепа, лидер КНДР может быть рациональным политиком, с которым можно было бы договориться на фоне усилий международного сообщества по обузданию ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

За четыре дня до этого Си в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду, что все стороны проявят сдержанность в вопросе Северной Кореи. По словам китайского лидера, его страна выступает против всего, что противоречит резолюциям Совбеза ООН.

Ранее сообщалось, что США готовы нанести упреждающий удар по военным объектам КНДР, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание.

Северная Корея заявила, что в этом случае осуществит превентивный удар. Позже источники сообщили, что Вашингтон в настоящий момент не намерен использовать военную силу против Пхеньяна, а сосредоточится на оказании дипломатического и санкционного давления.