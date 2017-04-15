СМИ узнали об отказе США от удара по Северной Корее

США в настоящий момент не намерены использовать военную силу против Северной Кореи в ответ на ядерные испытания либо запуск ракеты, сообщил Associated Press военный чиновник на условиях анонимности. По его словам, планы могут измениться в том маловероятном случае, если северокорейская ракета будет направлена на территорию Южной Кореи, Японии или США.

Собеседник агентства уточнил, что именно к такому варианту склоняется руководство по итогам планирования мер, призванных заставить КНДР отказаться от ядерной программы.

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Вашингтон в этой связи считает необходимым в случае проведения ядерного испытания еще сильнее ужесточить санкции в отношении Пхеньяна. США рассчитывают, что им удастся убедить Россию и Китай — страны, обладающие правом вето, — поддержать эту инициативу в Совбезе ООН.

Дипломатическая стратегия США по решению северокорейской проблемы будет, в частности, нацелена не большее вовлечение Китая в процесс оказания давления на КНДР.

По словам должностных лиц, целью американской администрации в отношении КНДР является полная денуклеризация этого государства, а не заключение соглашения о контроле над вооружениями или сокращении ядерного арсенала — так как это будет означать признание Соединенными Штатами Северной Кореи в качестве ядерной державы.

В пятницу, 14 апреля, Вашингтонский аналитический центр предположил, что Северная Корея может иметь до 30 ядерных бомб. Другое учреждение, Институт науки и международной безопасности, оценивает ядерный потенциал Пхеньяна в 13 зарядов по состоянию на конец прошлого года. При этом существует неопределенность относительно того, сколько объектов по обогащению урана имеет КНДР — одно или два.

Заряды могут быть установлены на баллистических ракетах средней дальности, способных достигать Южной Кореи и Японии, однако, по мнению аналитиков, сомнительно, что Северная Корея в настоящее время сможет построить надежные боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить материковую часть США.

Ранее американские ВМС сосредоточили у Корейского полуострова ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. Своим превентивным ударом пригрозил и Пхеньян.