Мир
 

СМИ узнали об отказе США от удара по Северной Корее

Перейти в «Мою Ленту»

США в настоящий момент не намерены использовать военную силу против Северной Кореи в ответ на ядерные испытания либо запуск ракеты, сообщил Associated Press военный чиновник на условиях анонимности. По его словам, планы могут измениться в том маловероятном случае, если северокорейская ракета будет направлена на территорию Южной Кореи, Японии или США.

Собеседник агентства уточнил, что именно к такому варианту склоняется руководство по итогам планирования мер, призванных заставить КНДР отказаться от ядерной программы.

Вашингтон в этой связи считает необходимым в случае проведения ядерного испытания еще сильнее ужесточить санкции в отношении Пхеньяна. США рассчитывают, что им удастся убедить Россию и Китай — страны, обладающие правом вето, — поддержать эту инициативу в Совбезе ООН.

Дипломатическая стратегия США по решению северокорейской проблемы будет, в частности, нацелена не большее вовлечение Китая в процесс оказания давления на КНДР.

По словам должностных лиц, целью американской администрации в отношении КНДР является полная денуклеризация этого государства, а не заключение соглашения о контроле над вооружениями или сокращении ядерного арсенала — так как это будет означать признание Соединенными Штатами Северной Кореи в качестве ядерной державы.

В пятницу, 14 апреля, Вашингтонский аналитический центр предположил, что Северная Корея может иметь до 30 ядерных бомб. Другое учреждение, Институт науки и международной безопасности, оценивает ядерный потенциал Пхеньяна в 13 зарядов по состоянию на конец прошлого года. При этом существует неопределенность относительно того, сколько объектов по обогащению урана имеет КНДР — одно или два.

Заряды могут быть установлены на баллистических ракетах средней дальности, способных достигать Южной Кореи и Японии, однако, по мнению аналитиков, сомнительно, что Северная Корея в настоящее время сможет построить надежные боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить материковую часть США.

Ранее американские ВМС сосредоточили у Корейского полуострова ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. Своим превентивным ударом пригрозил и Пхеньян.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Южно-Китайское море прибыл американский ракетный эсминец
КНДР пригрозила США превентивным ударом
СМИ узнали о готовности США нанести упреждающий удар по Северной Корее
Последние новости
СМИ узнали об отказе США от удара по Северной Корее
Роналду отверг обвинения в изнасиловании
В Южно-Китайское море прибыл американский ракетный эсминец
Дворкович раскритиковал судейство в четвертом матче финала Кубка Гагарина
ВВС США испытали ядерную бомбу B61-12 без заряда
СКР узнал об изготовлении взорвавшейся у студента бомбы самим пострадавшим
Жириновский заработал в 16 раз больше Миронова за прошлый год
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
22:01 14 апреля 2017
epa05900747 A woman walks in front of a giant picture of Turkish President Recep Tayyip Erdogan, in Istanbul, Turkey, 10 April 2017. A referendum on the constitutional reform in Turkey will be held on 16 April. The reform, passed by Turkish parliament on 21 January, would change the country's parliamentarian system of governance into a presidential one, which the opposition denounced as giving more power to Turkish president Recep Tayyip Erdogan. EPA/SEDAT SUNA Scene

Больше власти для Эрдогана

Что нужно знать о референдуме по изменению турецкой конституции
19:59 14 апреля 2017

В Германии арестованы три человека по подозрению в пособничестве террористам

21:05 14 апреля 2017

Шеф Пентагона отправится в ближневосточное турне ради укрепления альянсов

19:35 14 апреля 2017

Россия отвергла обвинения в причастности к химатаке в Идлибе

Мир
 — 
00:08 13 апреля 2017
Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров

Игра на повышение

О чем Рекс Тиллерсон договорился с Путиным и Лавровым
15:58 14 апреля 2017

Китайскому «Уолтеру Уайту» дали пожизненное за изготовление наркотиков

18:36 14 апреля 2017

ИГ сообщило об отсутствии потерь после удара «матерью всех бомб»

16:47 14 апреля 2017

В Коломбо гора мусора обрушилась на лачуги местных жителей

Мир
 — 
00:11 11 апреля 2017

Пацан сказал, пацан не сделал

Как меняются взгляды Трампа на ключевые внешнеполитические проблемы
17:57 14 апреля 2017

Взрыв «матери всех бомб» в Афганистане показали с высоты птичьего полета

14:59 14 апреля 2017

Пекин предупредил о возможном начале войны на Корейском полуострове

15:18 14 апреля 2017

КНДР пригрозила США превентивным ударом

Россия
Профессор Саратовского государственного университета Вера Афанасьева«Хаос — это моя тема»
Как экстравагантный профессор СГУ стала символом борьбы с вузовскими порядками
«Нельзя все яйца в одну корзину класть»
Известные петербуржцы о передаче Исаакиевского собора РПЦ
«Власть гоняется за виртуальными ведьмами»
Стоит ли государству рассчитывать на успех молодежной политики в интернете
Жириновский заработал в 16 раз больше Миронова за прошлый год
В ОП задумали обязать школьников сдавать ЕГЭ по россиеведению
Тайского посла в России сняли с «Сапсана» из-за гипертонического криза
Депутат-должник заработал больше всех в Госдуме по итогам 2016 года
Все материалы
Мир
epa05900747 A woman walks in front of a giant picture of Turkish President Recep Tayyip Erdogan, in Istanbul, Turkey, 10 April 2017. A referendum on the constitutional reform in Turkey will be held on 16 April. The reform, passed by Turkish parliament on 21 January, would change the country's parliamentarian system of governance into a presidential one, which the opposition denounced as giving more power to Turkish president Recep Tayyip Erdogan. EPA/SEDAT SUNA Scene Больше власти для Эрдогана
Что нужно знать о референдуме по изменению турецкой конституции
Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров Игра на повышение
О чем Рекс Тиллерсон договорился с Путиным и Лавровым
Former French Economy Minister and candidate for the next presidential election, Emmanuel Macron leaves the University of Lille, during a political rally for his movement, En Marche! (Forward!) in Lille, Tuesday, March 14, 2017.Макрон восходящий
Какие силы двигают к вершине власти во Франции лидера объединения «Вперед!»
В Германии арестованы три человека по подозрению в пособничестве террористам
СМИ узнали об отказе США от удара по Северной Корее
Family members of a Kashmiri Muslim pilgrim wait outside the closed gate of a hajj house as they wait to send him off for the annual hajj pilgrimage to the holy city of Mecca, in Srinagar, Indian-controlled Kashmir, Wednesday, Aug. 10, 2016. The hajj pilgrimage, which is among the five pillars of Islam, attracts around 3 million Muslims worldwide each year. (AP Photo/Mukhtar Khan)Неси свой полумесяц
Легко ли быть мусульманином в стране священных коров
Россия отвергла обвинения в причастности к химатаке в Идлибе
Все материалы
Бывший СССР
Положить конец
Почему в Узбекистане духовенство хочет объявить табу на мужчин-гинекологов
В Киеве рассказали об окончательной потере «империей» Украины
Кто не пляшет — тот москаль!
Как на Украине решили сделать боевой гопак национальным видом спорта
Савченко рассказала о намерении помогать сбитой ее автомобилем пенсионерке
Депутат пожаловался на превращение Украины в мекку секс-туризма для турок
В Киеве назвали условия для нормализации отношений с Россией
В ДНР прокомментировали слова Турчинова о наступлении в Донбассе
Все материалы
Финансы
Активы судного дня
Почему инвесторы начали готовиться к глобальному конфликту
Украина резко увеличила импорт российских товаров
Силуанов утроил свои доходы
Минфин допустил появление в России единых полисов каско-ОСАГО
Объем ресурсного портфеля private banking ВТБ превысил 270 миллиардов рублей
Банк России понизил официальные доллар и евро
Названа дата «воскрешения» банка РПЦ
Все материалы
Бизнес
Шашечки под облаками
Появится ли в России воздушное такси
Донской агропром ставит полезные рекорды
Как Ростовской области удалось стать продовольственным донором страны
Убрать посредника
Минстрой предлагает освободить управляющие компании от сбора платежей
Акционеры Альфа-Групп заявили о дистанцированности от политики
Депутаты попросили Дворковича поддержать законопроект о развитии пчеловодства
Россия продала Boeing пять мест для космических туристов
Роспотребнадзор усомнился в корректности проверок Роскачества
Все материалы
Силовые структуры
Семь поколений
США впервые за сорок лет начали испытания авианосца нового типа
Махмуд ВелитовНе так помянули
В Москве судят имама Махмуда Велитова за оправдывающую терроризм проповедь
Полет «Альбатроса»
Авиация ВМС Индии сняла с вооружения самолеты Ту-142МЭ
СМИ узнали о праве военных применить супербомбу в Афганистане без санкции Трампа
В Южно-Китайское море прибыл американский ракетный эсминец
СКР узнал об изготовлении взорвавшейся у студента бомбы самим пострадавшим
ВВС США испытали ядерную бомбу B61-12 без заряда
Все материалы
Наука и техника
Модель внутреннего строения Энцелада с глобальным подповерхностным океаномЖивой Энцелад
Инопланетную жизнь заметили внутри спутника Сатурна
Члены Союза правительственных учреждений Харькова принимают участие в демонстрации, февраль 1917 года«Ленин был готов дать независимость Украине»
Как российская революция в 1917 году породила украинскую
Запуск ракеты Р-7, 4 октября 1957 года«О нас вообще ничего не знали»
Раскрыты подробности первых секретных разработок СССР для космоса
В МГУ озаботились поиском веществ
Найдены останки «брата» лох-несского чудовища
«Роскосмос» усомнился в отказе США от РД-180
Глава РКК «Энергия» предложил превратить МКС в космический отель
Все материалы
Спорт
«Милан» по-пекински
Почему китайцы атакуют европейский футбол
Роналду отверг обвинения в изнасиловании
Дворкович раскритиковал судейство в четвертом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеист «Магнитки» Зарипов назвал происходящее на льду в матче со СКА балетом
Spiegel обвинил Роналду в изнасиловании в 2009 году
СКА обыграл «Металлург» и повел 3-1 в финале Кубка Гагарина
Ефимова выиграла чемпионат России на дистанции 100 метров брассом
Все материалы
Культура
Андеграунд из подземки
Модели, клоуны, футбольные фанаты и другие обитатели московского метро
Молятся за тех и за других
Разоблачение 2-й площадки Донецка
Счастливый день в концлагере
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Форсажа 8» до «Аустерлица»
Вышел первый трейлер восьмого эпизода «Звездных войн»
Самойлова обрадовалась возможности выступить на «Евровидении-2018»
Гроза любви и смерти
Почему люди так и не научились летать
«Гараж» откроет новый летний кинотеатр
Все материалы
Интернет и СМИ
Тяжеловато им
Почему интернет смеется над Тимати, Леонидом Агутиным и Игорем Николаевым
«Ахи-вздохи, малолетки-дуры»
Зачем MTV возвращает в эфир шоу, взорвавшее мозг целому поколению
Украинский отказ
Как российских зрителей лишили «Евровидения» и кто от этого пострадает
Число поисковых запросов о третьей мировой войне побило рекорд
С Элмо из «Улицы Сезам» содрали шерсть во имя науки
Хакеры устроили «крупнейший взлом в истории YouTube»
Всем командует Кремль
Лучшие журналисты мира демонизируют Россию, но списывают у русских коллег
Все материалы
Ценности
«Наверное, я мазохист»
Филипп Старк: панк-коммунист, создающий яхты для российских миллиардеров
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
В ЦУМе устроят пасхальный бранч
Французский бренд посвятил коллекцию Стокгольму
Dsqaured2 предложил москвичам сумки с заплатками
Nespresso собрал редкие сорта кофе в одной коллекции
Zara запустит производство одежды в России
Все материалы
Путешествия
Гебжалия или кучмачи
Очень сложный тест на знание грузинской кухни
«На самом деле люди пьют эмоции»
Михаил Волков (Winil) — о мистике вина и двери в другой мир
ЗальцбургГород соли и любви
Как провести правильные выходные в австрийском Зальцбурге
Голый британский турист разбился после прыжка с балкона в Таиланде
Два чеха отправились в кругосветное путешествие на 40-летних «Жигулях»
Lonely Planet назвало 100 направлений кинематографического туризма
Появилось новое видео скандального инцидента с пассажиром United Airlines
Все материалы
Из жизни
Грязная девчонка
Она начинала с краж и автостопа, а закончила созданием стомиллионного бизнеса
От дедушки ушли
10 манекенщиц, сбежавших от Дональда Трампа
С орком под венец
Как проходят модные тематические свадьбы
В американском университете построили крупнейший в мире кубик Рубика
К Пасхе в США изготовили 45-килограммовое яйцо из шоколада
Марк БойлВ поисках бесплатного сыра
Как жить без денег и получать все даром
На поле во Франции появилась стометровая просьба о помощи
Все материалы
Уникальные автомобили шейхов
Машины, построенные в единственном экземпляре для Ближнего Востока
Внедорожники на 700 лошадей
Автомобили для бездорожья с почти рекордной мощностью
Обновленный Mercedes-Benz GLA
Самый маленький кроссовер «Мерседеса»: обновление и немного бездорожья
11 потрясающих самодельных машин
Уникальные автомобили, заслужившие свое место в истории
Volkswagen Touran стал вседорожным
Apple разрешили тестировать автомобили с автопилотом
Китайцы сделали роскошный электрокроссовер
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Российских владельцев жилья в Великобритании заставят раскрыть свои имена
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Закатали в цемент
Архитектор решил пожить на заводе, и вот что из этого вышло
Названы позволяющие быстро заработать на жилье в Москве профессии
Все материалы