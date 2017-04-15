В Южно-Китайское море прибыл американский ракетный эсминец

США направили ракетный эсминец Stethem в Южно-Китайское море, сообщается на сайте американских ВМС.

До этого Stethem произвел дозаправку с помощью новозеландского корабля Endeavour.

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Отмечается, что судно выполняет в Южно-Китайском море «рутинные операции». По словам старшего офицера Уильяма Палмера, проведение этих видов операций совместно с союзниками повышает профессионализм и поддерживает способность обеспечивать постоянное присутствие в районе ответственности Седьмого флота.

В ходе рейда корабль регулярно обменивался информацией с военно-морскими судами КНР.

Ранее ВМС США сосредоточили у Корейского полуострова ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по военным объектам КНДР, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. Своим превентивным ударом пригрозили и северокорейские власти.