Си Цзиньпин призвал Трампа проявлять сдержанность в вопросе КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора президентом США Дональдом Трампом выразил надежду, что все стороны проявят сдержанность в вопросе Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters.

По словам китайского лидера, его страна выступает против всего, что противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН.

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Си Цзиньпин добавил, что все стороны должны избегать делать что-либо, что усугубит напряженность.

Ранее Трамп провел разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Собеседники согласились поддерживать тесные контакты по вопросу Северной Кореи и условились, что будут требовать от Пхеньяна сдержанности, поскольку напряженность в регионе повышается.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. Ранее сообщалось, что США готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. КНДР заявила, что в этом случае осуществит превентивный удар. Позже источники сообщили, что Вашингтон в настоящий момент не намерен использовать военную силу против Северной Кореи, а сосредоточится на оказании дипломатического и санкционного давления.